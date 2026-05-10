- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Real Madrid
- Cusco FC vs Chankas
- River Plate vs. San Lorenzo
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
ALERTA de CBP para viajeros: este es el POPULAR REGALO por el Día de la Madre que la Patrulla Fronteriza prohibió ingresar a EE. UU. desde México HOY
La CBP advirtió que flores y plantas por el Día de la Madre pueden ser retenidas en la frontera si no se declaran al ingresar a Estados Unidos desde México.
Durante el fin de semana del Día de la Madre, el flujo de viajeros entre Estados Unidos y México aumenta significativamente y, con ello, también el ingreso de ramos de flores y plantas que muchas personas llevan como regalo. Sin embargo, la CBP (U.S. Customs and Border Protection) ha emitido una alerta recordando que estos obsequios pueden representar un riesgo para la agricultura estadounidense si no se declaran correctamente al cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: gobernadora de IMPORTANTE ESTADO SANTUARIO ordena al ICE que actúe con el rostro descubierto
Las autoridades advierten que incluso un ramo aparentemente inofensivo puede transportar plagas o enfermedades capaces de afectar cultivos, ecosistemas y la producción agrícola local en Estados Unidos.
La CBP alerta sobre el ingreso de flores desde México a Estados Unidos por el Día de la Madre
La CBP intensifica las inspecciones agrícolas durante el Día de la Madre en los principales puertos de entrada entre Estados Unidos y México. Los especialistas revisan flores, plantas y tierra con herramientas especializadas e incluso pueden sacudir los ramos para detectar insectos ocultos o señales de enfermedades.
Cuando se identifican posibles riesgos, las muestras son enviadas al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para su análisis. Según la agencia, el objetivo es evitar que plagas invasivas ingresen al país y generen daños difíciles de controlar.
En este contexto, la CBP subraya: "La CBP recomienda encarecidamente a los viajeros que declaren todos los productos agrícolas, incluidas flores y plantas, a su llegada para evitar posibles sanciones y proteger la agricultura estadounidense", según la fuente oficial U.S. Customs and Border Protection.
¿Qué flores están prohibidas y cuáles son los riesgos agrícolas al cruzar de México a Estados Unidos?
No todas las flores son admitidas en la frontera. Aunque especies como rosas y claveles pueden ingresar tras inspección, otras están estrictamente prohibidas. Es el caso de los crisantemos procedentes de México, cuyo ingreso está restringido por el riesgo de transmitir la roya blanca del crisantemo, una enfermedad fúngica altamente destructiva.
Además, las plantas ornamentales o en maceta requieren permisos especiales para ingresar a Estados Unidos. Incluso el follaje decorativo puede ocultar plagas peligrosas, como el psílido asiático de los cítricos, asociado a la planta Murraya (jazmín naranja), una amenaza seria para la industria citrícola. La CBP advierte que, si se detecta una infestación en un solo elemento del ramo, todo el arreglo floral podría ser rechazado en la frontera.
En este Día de la Madre, las autoridades insisten en una recomendación clave: declarar siempre las flores y plantas al ingresar a Estados Unidos desde México para evitar sanciones y proteger la agricultura nacional.
- 1
GRAN NOTICIA para inmigrantes legales e indocumentados: jueza declara INSUFICIENTES los estándares del ICE para realizar ARRESTOS sin orden judicial
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: gobernadora de IMPORTANTE ESTADO SANTUARIO ordena al ICE que actúe con el rostro descubierto
- 3
ALERTA MÁXIMA en Walmart de DeLand: agente de policía DISPARA a un conductor imprudente que casi ATROPELLA a un peatón
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90