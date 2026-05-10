ALERTA de CBP para viajeros: este es el POPULAR REGALO por el Día de la Madre que la Patrulla Fronteriza prohibió ingresar a EE. UU. desde México HOY

Durante el fin de semana del Día de la Madre, el flujo de viajeros entre Estados Unidos y México aumenta significativamente y, con ello, también el ingreso de ramos de flores y plantas que muchas personas llevan como regalo. Sin embargo, la CBP (U.S. Customs and Border Protection) ha emitido una alerta recordando que estos obsequios pueden representar un riesgo para la agricultura estadounidense si no se declaran correctamente al cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos.

Las autoridades advierten que incluso un ramo aparentemente inofensivo puede transportar plagas o enfermedades capaces de afectar cultivos, ecosistemas y la producción agrícola local en Estados Unidos.

La CBP alerta sobre el ingreso de flores desde México a Estados Unidos por el Día de la Madre

La CBP intensifica las inspecciones agrícolas durante el Día de la Madre en los principales puertos de entrada entre Estados Unidos y México. Los especialistas revisan flores, plantas y tierra con herramientas especializadas e incluso pueden sacudir los ramos para detectar insectos ocultos o señales de enfermedades.

Cuando se identifican posibles riesgos, las muestras son enviadas al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para su análisis. Según la agencia, el objetivo es evitar que plagas invasivas ingresen al país y generen daños difíciles de controlar.

En este contexto, la CBP subraya: "La CBP recomienda encarecidamente a los viajeros que declaren todos los productos agrícolas, incluidas flores y plantas, a su llegada para evitar posibles sanciones y proteger la agricultura estadounidense", según la fuente oficial U.S. Customs and Border Protection.

¿Qué flores están prohibidas y cuáles son los riesgos agrícolas al cruzar de México a Estados Unidos?

No todas las flores son admitidas en la frontera. Aunque especies como rosas y claveles pueden ingresar tras inspección, otras están estrictamente prohibidas. Es el caso de los crisantemos procedentes de México, cuyo ingreso está restringido por el riesgo de transmitir la roya blanca del crisantemo, una enfermedad fúngica altamente destructiva.

Además, las plantas ornamentales o en maceta requieren permisos especiales para ingresar a Estados Unidos. Incluso el follaje decorativo puede ocultar plagas peligrosas, como el psílido asiático de los cítricos, asociado a la planta Murraya (jazmín naranja), una amenaza seria para la industria citrícola. La CBP advierte que, si se detecta una infestación en un solo elemento del ramo, todo el arreglo floral podría ser rechazado en la frontera.

En este Día de la Madre, las autoridades insisten en una recomendación clave: declarar siempre las flores y plantas al ingresar a Estados Unidos desde México para evitar sanciones y proteger la agricultura nacional.