Esteban Pavez tuvo tajantes palabras tras empate de Alianza: “No nos creemos campeones de nada”

Alianza Lima no pudo quedarse con el triunfo en el Estadio Alejandro Villanueva frente a Sporting Cristal por el Torneo Apertura. El encuentro terminó 1-1 y ambos elencos tuvieron que repartirse los puntos. En ese sentido, tras el partido, Esteban Pavez, quien fue el encargado de marcar el empate para los blanquiazules, habló sobre el compromiso.

El chileno no dudó en referirse a los comentarios que dan como ganador del Apertura a Alianza Lima. A pesar de encontrarse en la parte alta de la tabla de posiciones, el volante pidió calma tanto a sus compañeros como a la hinchada íntima.

"Vamos partido a partido, paso a paso, porque este es un torneo bastante largo. Nosotros todavía no nos creemos campeones de nada; sabemos que cada partido es una final y los jugamos así", fueron las palabras del ex Colo Colo para las cámaras de L1 Max.

Esteban Pavez sobre su primer gol con Alianza Lima

En otro momento, se refirió a su primer gol con Alianza, aunque dejó en claro que no fue suficiente para llevarse los tres puntos.

"Siento mucha alegría porque venía buscando el gol. A mis compañeros les decía que me dejaran una ahí atrás; estaba con mucha confianza. Estoy contento por el tanto, pero nosotros queríamos los tres puntos. Fue un trámite muy parejo, ellos jugaron bastante bien. Nos gustaría ganar siempre, pero esto es fútbol y no siempre se puede; me quedo con el esfuerzo que hizo el equipo hasta el último minuto".

"Lo intentamos los 90 minutos. Fue un duelo muy complicado porque ellos tienen buenos jugadores y supieron salir jugando, especialmente en el primer tiempo. En el segundo, anotaron un buen gol, también por una desconcentración nuestra, hay que seguir trabajando. Pero este equipo se entrega al máximo en la semana y en la cancha; cuando no se puede ganar, es importante no perder. Dentro de todo es un punto bueno: seguimos arriba y dependiendo de nosotros", finalizó.