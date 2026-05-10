Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras empate: "Un..."

Sporting Cristal disputaba uno de los mejores partidos de la temporada y estuvo cerca de conseguir un triunfo ante Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, en los minutos finales, los blanquiazules lograron el empate y asestaron un duro golpe a los rimenses. Tras el duelo, el DT Zé Ricardo se pronunció y expresó una opinión contundente sobre su rival.

Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo a Alianza Lima

Luego del empate final en Matute, el DT Zé Ricardo se pronunció en conferencia de prensa y, al momento de brindar su análisis sobre el desarrollo del encuentro, sorprendió al emitir contundentes palabras para describir la actualidad de Alianza Lima.

Al respecto, el técnico de Sporting Cristal sostuvo que fue un encuentro muy parejo y destacó que enfrentaron a un equipo que atraviesa un gran momento en el Torneo Apertura y que ha tenido mayor tiempo para planificar el partido. No obstante, resaltó la intensidad de sus jugadores para anular las virtudes de los blanquiazules.

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“Un partido muy peleado de los dos equipos. Pienso que jugamos contra un gran equipo que está en un momento muy feliz en la competición, que tiene siempre una semana para prepararse para jugar. Nosotros por otras cosas no conseguimos esa semana para jugar, pero jugamos con una intensidad muy buena y con estrategia para intentar disminuir las virtudes de Alianza” , señaló el estratega.

Por otro lado, Zé Ricardo también indicó que se van muy golpeados anímicamente por conceder el empate en los minutos finales, cuando ya tenían la victoria en el bolsillo. Aun así, resaltó la importancia de levantarse y seguir entrenando para poder mejorar su actualidad.

“Salimos tristes. Sabíamos que era muy complicado jugar hoy, pero triste por la forma que acabamos cediendo el empate. Tenemos que rescatar las cosas buenas y seguir porque la competición continúa y hay trabajo para desarrollar”, acotó.

Sporting Cristal se complica con el descenso

El empate en Matute dejó a Sporting Cristal en una situación complicada en la tabla de posiciones. Los rimenses ocupan el puesto 11 con 16 puntos, a solo 4 unidades de la zona de descenso, lo que podría comprometer seriamente su permanencia si los resultados no les favorecen.