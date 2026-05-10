0
MINUTO A MINUTO
Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de LaLiga

Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras empate: "Un..."

El DT de Sporting Cristal, Zé Ricardo, sorprendió con una firme opinión de Alianza Lima luego del agónico empate en Matute por el Torneo Apertura.

Angel Curo
Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo a Alianza Lima
Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo a Alianza Lima | Captura Inka Digital TV - Liga 1| Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal disputaba uno de los mejores partidos de la temporada y estuvo cerca de conseguir un triunfo ante Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, en los minutos finales, los blanquiazules lograron el empate y asestaron un duro golpe a los rimenses. Tras el duelo, el DT Zé Ricardo se pronunció y expresó una opinión contundente sobre su rival.

Luis Advíncula y su gesto de amor con Alianza Lima en medio del partido ante Sporting Cristal

PUEDES VER: Luis Advíncula dejó de lado a Sporting Cristal y ahora mostró su 'amor' por Alianza Lima

Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo a Alianza Lima

Luego del empate final en Matute, el DT Zé Ricardo se pronunció en conferencia de prensa y, al momento de brindar su análisis sobre el desarrollo del encuentro, sorprendió al emitir contundentes palabras para describir la actualidad de Alianza Lima.

Al respecto, el técnico de Sporting Cristal sostuvo que fue un encuentro muy parejo y destacó que enfrentaron a un equipo que atraviesa un gran momento en el Torneo Apertura y que ha tenido mayor tiempo para planificar el partido. No obstante, resaltó la intensidad de sus jugadores para anular las virtudes de los blanquiazules.

Video: Inka Digital TV

Un partido muy peleado de los dos equipos. Pienso que jugamos contra un gran equipo que está en un momento muy feliz en la competición, que tiene siempre una semana para prepararse para jugar. Nosotros por otras cosas no conseguimos esa semana para jugar, pero jugamos con una intensidad muy buena y con estrategia para intentar disminuir las virtudes de Alianza” , señaló el estratega.

Por otro lado, Zé Ricardo también indicó que se van muy golpeados anímicamente por conceder el empate en los minutos finales, cuando ya tenían la victoria en el bolsillo. Aun así, resaltó la importancia de levantarse y seguir entrenando para poder mejorar su actualidad.

Salimos tristes. Sabíamos que era muy complicado jugar hoy, pero triste por la forma que acabamos cediendo el empate. Tenemos que rescatar las cosas buenas y seguir porque la competición continúa y hay trabajo para desarrollar”, acotó.

Sporting Cristal se complica con el descenso

El empate en Matute dejó a Sporting Cristal en una situación complicada en la tabla de posiciones. Los rimenses ocupan el puesto 11 con 16 puntos, a solo 4 unidades de la zona de descenso, lo que podría comprometer seriamente su permanencia si los resultados no les favorecen.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario perdió 3-2 ante Sport Boys y desató preocupación a los hinchas cremas

  2. Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 14 del Apertura

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano