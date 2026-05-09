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Próximo partido de Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura 2026: fecha, hora y dónde ver
Alianza Lima quiere seguir en la lucha del título del Torneo Apertura 2026 y ahora se alista para su partido ante Cienciano en Cusco correspondiente a la jornada 15.
Alianza Lima es el actual líder del Torneo Apertura 2026 y tiene el firme objetivo de alzar el trofeo para orgullo de sus aficionados. Sin embargo, el calendario para los de Pablo Guede aún no termina y ahora deberá visitar una plaza sumamente complicada como el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Su rival será el siempre difícil Cienciano.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Cienciano?
El partido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 entre Alianza Lima y Cienciano se jugará el próximo sábado 16 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. El cuadro de Pablo Guede tendrá que hacerse fuerte sobre los 3.399 m s. n. m. y así reafirmar su poderío en este arranque del campeonato.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Cienciano?
Este cotejo entre cusqueños y blanquiazules comenzará a las 5.45 p. m. (10.45 p. m. GMT). De igual manera, estos son los horarios en distintos países:
- México: 4.45 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 5.45 p. m.
- Venezuela, Bolivia y Chile: 6.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 7.45 p. m.
- España: 0.45 a. m. del domingo 17 de mayo
La última vez Cienciano venció 2-1 a Alianza Lima en Cusco por la Liga 1 2025.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026?
La transmisión del partido entre Alianza Lima y Cienciano por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se verá en la señal en vivo de L1 MAX mediante los operadores televisivos de Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win. Asimismo, tienes la opción de seguirlo vía streaming a través de las aplicaciones oficiales, como Movistar TV App y DGO.
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