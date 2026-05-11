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¿Pablo Guede 'borró' a Piero Cari? Administrador de Alianza Lima rompe su silencio: "No está..."

Fernando Cabada se refirió al por qué Pablo Guede dejó de contar con Piero Cari, la gran revelación de Alianza Lima en la temporada 2025.

Gary Huaman
Pieri Cari ha sido dejado de lado por Pablo Guede en Alianza Lima.
Pieri Cari ha sido dejado de lado por Pablo Guede en Alianza Lima. | Foto: composición Líbero
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Una de las grandes revelaciones de Alianza Lima en 2025 fue Piero Cari. El volante de 18 años fue el ‘engreído’ de Néstor Gorosito y jugó bastantes partidos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Tanto así que el popular ‘Pipo’ se atrevió a decir que podría ser el próximo ‘10’ de la selección peruana. Sin embargo, en este 2026 apenas ha jugado dos partidos y sumó 39 minutos bajo las órdenes de Pablo Guede.

Alianza Lima visita a Cienciano en la próximo fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

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Lo más sorprendente es que, de los 14 partidos que se han jugado hasta la fecha, Piero Cari solo salió en lista en cinco de ellos: fue suplente ante Sport Huancayo (fecha uno), Comerciantes Unidos (fecha dos), Sport Boys (fecha cuatro) y jugó frente a UTC 27 minutos (fecha cinco) y contra FBC Melgar 12 minutos (fecha seis).

Luego de ello, fue prácticamente ‘borrado’ del equipo, pues Pablo Guede no lo convocó desde la décima fecha en adelante. En ese contexto, el administrador Fernando Cabada rompió su silencio y se pronunció sobre lo que está sucediendo con Piero Cari y por qué el entrenador argentino no lo está considerando.

Piero Cari fue &#039;borrado&#039; de Alianza Lima por Pablo Guede.

Piero Cari fue 'borrado' de Alianza Lima por Pablo Guede.

¿Qué pasó con Piero Cari en Alianza Lima?

Es parte del equipo, en este momento no está dentro de las sociedadas que encuentra Pablo en la cancha con otros jugadores, pero es un chico que está ahí todavía, que nos interesa que siga con nosotros porque es de nuestra cantera y eso es básicamente lo que te puedo contar”, empezó diciendo el administrador íntimo en diálogo con 'Fútbol como cancha'.

Luego, cuando fue consultado sobre si Cari había sido separado completamente del primer equipo y está entrenando con las filiales, sentenció: “Está en el primer equipo”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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