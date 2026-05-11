¿Pablo Guede 'borró' a Piero Cari? Administrador de Alianza Lima rompe su silencio: "No está..."

Una de las grandes revelaciones de Alianza Lima en 2025 fue Piero Cari. El volante de 18 años fue el ‘engreído’ de Néstor Gorosito y jugó bastantes partidos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Tanto así que el popular ‘Pipo’ se atrevió a decir que podría ser el próximo ‘10’ de la selección peruana. Sin embargo, en este 2026 apenas ha jugado dos partidos y sumó 39 minutos bajo las órdenes de Pablo Guede.

Lo más sorprendente es que, de los 14 partidos que se han jugado hasta la fecha, Piero Cari solo salió en lista en cinco de ellos: fue suplente ante Sport Huancayo (fecha uno), Comerciantes Unidos (fecha dos), Sport Boys (fecha cuatro) y jugó frente a UTC 27 minutos (fecha cinco) y contra FBC Melgar 12 minutos (fecha seis).

Luego de ello, fue prácticamente ‘borrado’ del equipo, pues Pablo Guede no lo convocó desde la décima fecha en adelante. En ese contexto, el administrador Fernando Cabada rompió su silencio y se pronunció sobre lo que está sucediendo con Piero Cari y por qué el entrenador argentino no lo está considerando.

Piero Cari fue 'borrado' de Alianza Lima por Pablo Guede.

¿Qué pasó con Piero Cari en Alianza Lima?

“Es parte del equipo, en este momento no está dentro de las sociedadas que encuentra Pablo en la cancha con otros jugadores, pero es un chico que está ahí todavía, que nos interesa que siga con nosotros porque es de nuestra cantera y eso es básicamente lo que te puedo contar”, empezó diciendo el administrador íntimo en diálogo con 'Fútbol como cancha'.

Luego, cuando fue consultado sobre si Cari había sido separado completamente del primer equipo y está entrenando con las filiales, sentenció: “Está en el primer equipo”.