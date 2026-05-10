Alianza Lima tomó firme decisión luego del empate agónico ante Sporting Cristal en Matute: "Volverá"

A raíz del empate ante Sporting Cristal, Alianza Lima tomó una firme decisión con el objetivo de salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los blanquiazules no tienen margen de error si quieren quedarse con el primer título de la temporada, pero lo bueno es que dependen de sí mismos.

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Luego de su último partido en Matute, ahora el cuadro íntimo se prepara para su siguiente compromiso del certamen nacional. Por ello, el periodista Gercon Cuba indicó en sus redes sociales que los de Pablo Guede entrenarán a primera hora el lunes 11 de mayo.

"Alianza Lima tiene descanso hoy y mañana volverá a los entrenamientos pensando en su próximo partido ante Cienciano. El viaje a Cusco estaría programado para el viernes", precisó el mencionado comunicador, lo que generó comentarios entre los aficionados de La Victoria.

Cienciano ganó 2-1 el último enfrentamiento con Alianza Lima en Cusco.

Recordemos que Alianza Lima está obligado a vencer a Cienciano en Cusco para no complicarse en su afán de salir campeón del Torneo Apertura 2026; de lo contrario, Los Chankas podrían terminar rebasándolo en la tabla de posiciones de la Liga 1.

Alianza Lima vs. Cienciano: fecha, hora y dónde ver

Alianza Lima visitará a Cienciano en Cusco el sábado 16 de mayo desde las 17.45 horas de Lima, Perú. Asimismo, la transmisión del partido será por L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.