Alianza Lima y los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima consiguió un empate agónico sobre el final del partido ante Sporting Cristal y, si bien no logró la victoria, se mantendrá como líder del Torneo Apertura 2026 al final de la fecha 14, sin importar el resultado de Los Chankas. Con tres jornadas pendientes, te contamos los resultados que necesita el cuadro blanquiazul para consagrarse campeón.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura?

Alianza Lima llega con una ventaja de cuatro puntos sobre Cienciano y Los Chankas, sus más cercanos perseguidores, aunque el conjunto andahuaylino aún debe disputar su partido ante Cusco FC por la fecha 14.

Los blanquiazules todavía tienen tres partidos pendientes en el campeonato y, considerando la diferencia que mantienen en la tabla, solo necesitan dos victorias para coronarse campeones. Precisamente, sus próximos dos encuentros serán ante sus rivales directos: Cienciano y Los Chankas, respectivamente.

Alianza Lima necesita dos victorias para coronarse campeón del Torneo Apertura.

En la siguiente jornada, los dirigidos por Pablo Guede afrontarán un duelo clave frente al ‘Papá’, un compromiso que podría encaminarlos hacia el título o poner aún más emoción en la recta final del torneo.

Si los íntimos logran imponerse en ambos compromisos, cumplirán su primer gran objetivo de la temporada y asegurarán su presencia en los playoffs de la Liga 1 2026. Sin embargo, este título puede darles el impulso anímico para repetir la hazaña en el Clausura. En caso de lograrlo, serán campeones nacionales.

Partidos que les falta a Alianza Lima en el Torneo Apertura

Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima | 16/05/2026 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas | 23/05/2026 | Estadio Alejandro Villanueva.

Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima | 31/05/2026 | Estadio Héroes de San Ramón.

Así marcha la pelea por el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026