Alianza Lima y el catastrófico panorama que debe evitar para perder el Torneo Apertura 2026

Luego de haber empatado ante Sporting Cristal en Matute, Alianza Lima corre el riesgo de perder el título del Torneo Apertura 2026. Por ello, te contamos cuál es el escenario que puede dejar a los blanquiazules sin el primer certamen de la Liga 1 esta temporada.

De momento, el equipo de Pablo Guede marcha líder de la tabla de posiciones con un total de 33 unidades, pero Los Chankas son su principal amenaza. Y es que, si derrotan a Cusco FC, quedarán con 32 puntos a falta del enfrentamiento directo entre ambos clubes en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha número 16.

¿Qué resultados le quitarían el Torneo Apertura a Alianza Lima?

En caso de que los de Andahuaylas sumen de a tres ante el cuadro cusqueño, todo quedará sumamente parejo en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Por ello, si Alianza Lima pierde ante Cienciano y Los Chankas ganan su siguiente partido frente a Moquegua, cederá la cima del campeonato nacional a falta de solo dos jornadas.

Alianza Lima es líder del Torneo Apertura.

No obstante, aún no estará todo perdido, ya que aún tienen el enfrentamiento directo en Matute. Previo a este encuentro, si se dan los resultados antes mencionados, los blanquiazules tendrán 33 unidades, y los 'Guerreros' 35. Por eso, si pierden este compromiso recién habrán abandonado la lucha oficialmente, ya que el cuadro andahuaylino llegará a 38 puntos y habrá una diferencia de 5 a falta de una sola jornada.

En síntesis, el título del Torneo Apertura 2026 todavía se definirá en dos semanas, con el enfrentamiento entre Alianza Lima vs. Los Chankas en La Victoria.