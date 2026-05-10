Prensa extranjera destacó a jugador de Alianza Lima tras empate con Cristal: "Espectacular"
Alianza Lima consiguió un empate valioso frente a Sporting Cristal, y la prensa internacional siguió de cerca el duelo, sin dejar de destacar a un futbolista blanquiazul.
Alianza Lima terminó encontrando un empate agónico ante Sporting Cristal. En los minutos finales, los blanquiazules igualaron el marcador gracias a una magistral anotación de Esteban Pávez, que les permitió continuar como líderes del Torneo Apertura y como firmes candidatos al título. Después, la prensa internacional no dudó en destacar a un jugador íntimo.
Este nuevo episodio del clásico moderno fue seguido de cerca por la prensa internacional. En concreto, el medio chileno 'En Cancha' realizó un análisis al final del encuentro y no dudó en destacar la actuación de Esteban Pávez por su golazo que valió el empate ante Sporting Cristal.
En ese sentido, resaltaron que Pávez consiguió su primera anotación desde su llegada a Alianza Lima en esta temporada y calificaron su gol como "espectacular".
Prensa chilena elogió a Esteban Pavez por su golazo ante Sporting Cristal
“Esteban Pavez tuvo una noche inolvidable en Perú. El ex volante de Colo-Colo marcó su primer gol con la camiseta de Alianza Lima y lo hizo de manera espectacular”, señaló el citado medio en su publicación.
“El mediocampista chileno apareció en el minuto 91’ para rescatar un agónico empate como local ante Sporting Cristal, gracias a un potente remate de media distancia que terminó convirtiéndose en un verdadero golazo”, remarcaron.
Así fue el gol de Esteban Pavez con Alianza Lima
Esteban Pávez se pronunció tras su primer gol con Alianza Lima
Sobre el final del encuentro, Esteban Pavez mostró su satisfacción por anotar su primer gol con Alianza Lima, aunque quedó inconforme por no haber logrado la victoria.
“Alegría, venía buscando el gol. A mis compañeros les decía que me la dejaran atrás. Contento por el gol, pero queríamos el triunfo. No siempre se puede ganar. Contento por el esfuerzo que hizo el equipo”, manifestó el volante.
