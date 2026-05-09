Alianza Lima y su sensible baja para el partido clave ante Cienciano por Torneo Apertura 2026

Pablo Guede no dispondrá de una de las figuras más importantes de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano, luego de que quedara suspendido tras el partido ante Sporting Cristal.

Alianza Lima y su baja para el partido ante Cienciano por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Alianza Lima afrontará el partido decisivo frente a Cienciano, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, sin uno de sus futbolistas más importantes. El jugador quedó inhabilitado después de recibir su quinta tarjeta amarilla en el encuentro disputado ante Sporting Cristal: estamos hablando de Mateo Antoni.

A los 14 minutos del primer tiempo, el uruguayo Antoni realizó una infracción sobre Juan Cruz González, acción por la que el árbitro Augusto Menéndez lo amonestó con tarjeta amarilla.

Aunque no vio la tarjeta roja, Mateo Antoni sumó su quinta amonestación en cinco partidos consecutivos, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión con Alianza Lima y no podrá jugar ante Cienciano.

De esta forma, el defensor de 23 años no podrá ser utilizado por Pablo Guede, técnico de la escuadra íntima, y deberá buscar al reemplazante ideal para afrontar el partido ante el club cusqueño desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Alianza Lima se medirá ante Cienciano el sábado 16 de mayo, a las 5:45 p. m., en el marco de la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cabe destacar que el duelo entre el conjunto blanquiazul y el cuadro cusqueño definirá si los limeños se mantienen firmes en su aspiración por el título del primer torneo del año o si los cusqueños quedan definitivamente fuera de la contienda.

