Alianza Lima y su sensible baja para el partido clave ante Cienciano por Torneo Apertura 2026
Pablo Guede no dispondrá de una de las figuras más importantes de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano, luego de que quedara suspendido tras el partido ante Sporting Cristal.
Alianza Lima afrontará el partido decisivo frente a Cienciano, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, sin uno de sus futbolistas más importantes. El jugador quedó inhabilitado después de recibir su quinta tarjeta amarilla en el encuentro disputado ante Sporting Cristal: estamos hablando de Mateo Antoni.
Alianza Lima y su baja para el partido ante Cienciano por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
A los 14 minutos del primer tiempo, el uruguayo Antoni realizó una infracción sobre Juan Cruz González, acción por la que el árbitro Augusto Menéndez lo amonestó con tarjeta amarilla.
Video: L1MAX
Aunque no vio la tarjeta roja, Mateo Antoni sumó su quinta amonestación en cinco partidos consecutivos, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión con Alianza Lima y no podrá jugar ante Cienciano.
De esta forma, el defensor de 23 años no podrá ser utilizado por Pablo Guede, técnico de la escuadra íntima, y deberá buscar al reemplazante ideal para afrontar el partido ante el club cusqueño desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Mateo Antoni será baja de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano por duelo vital en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Alianza Lima se medirá ante Cienciano el sábado 16 de mayo, a las 5:45 p. m., en el marco de la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Cabe destacar que el duelo entre el conjunto blanquiazul y el cuadro cusqueño definirá si los limeños se mantienen firmes en su aspiración por el título del primer torneo del año o si los cusqueños quedan definitivamente fuera de la contienda.
