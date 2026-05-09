Alejandro Hohberg, figura de Cienciano, dio fuerte advertencia a Alianza Lima: "Vamos a..."

Alianza Lima y Cienciano se enfrentarán por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1, en un duelo decisivo por el título del primer campeonato del año. En la antesala de este importante compromiso que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Alejandro Hohberg, una de las principales figuras del conjunto cusqueño, lanzó una firme advertencia al equipo blanquiazul.

Alejandro Hohberg, futbolista de Cienciano, dio fuerte advertencia a Alianza Lima

Luego de vencer por 2-1 a Atlético Grau por la jornada 14 del Apertura, Hohberg de Cienciano fue entrevistado por ser el mejor del partido al haber marcado el gol agónico de su equipo para lograr una vital victoria.

En conversación con L1MAX, el extremo izquierda de 34 años fue consultado sobre el partido que sostendrá el equipo cusqueño ante Alianza en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el próximo 16 de mayo de 2026.

Video: L1MAX

Para Alejandro Hohberg, el partido que sostendrá Cienciano ante Alianza Lima será de vital importancia, ya que sabe que no dependen de ellos mismos, por lo que ganar será el único resultado que valga y lo buscarán de todas las formas.

"Nosotros lo hemos dicho. Sabemos que no dependemos de nosotros, hay rivales que están con ventaja de puntos, pero era importante ganar hoy porque también hay un partido importante con Alianza Lima, nosotros los enfrentamos en la siguiente fecha. Estamos convencidos en que vamos a pelear”, afirmó.

Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima jugará ante Cienciano el sábado 16 de mayo, en un duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ambos conjuntos pelean por el primer título del campeonato peruano, por lo que una victoria resultará clave en la búsqueda de ese objetivo principal.