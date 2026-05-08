Administrador de Alianza reveló el cambio que generó la salida de Carlos Zambrano: "Todos..."

La dirigencia de Alianza Lima, encabezada por Fernando Cabada, optó por apartar a Carlos Zambrano del club a comienzos de 2026 debido a una indisciplina. Luego de lo ocurrido, el propio administrador señaló que la salida del defensor provocó un cambio importante en el equipo blanquiazul.

Alianza Lima reveló el cambio que generó la salida de Carlos Zambrano del club

En conversación con TV Perú, Cabada fue consultado sobre qué opinión le merece la salida de Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de Alianza tras actos de indisciplina a inicios de la temporada 2026.

Asimismo, el administrador íntimo explicó que la pronta despedida del defensor de 36 años generó un importante cambio dentro de la plantilla que lidera el técnico Pablo Guede.

Video: TV Perú

Según Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, el plantel aprendió que la disciplina es lo más esencial por lo que desde la salida de Carlos Zambrano todos están firmes con el objetivo de salir campeones sin desalinearse.

"Todo finalmente sirve para aprender. Creo que como club aprendimos y para Carlos Zambrano también tiene que haber sido un aprendizaje complejo. Se cumplió con que el tema de la disciplina debe estar por encima de todo. Ahora, todos están caminando bastante alineados”, afirmó.

Carlos Zambrano salió de Alianza Lima por actos de indisciplina y denuncia por presunta violencia

Carlos Zambrano fue acusado por una mujer argentina de una presunta violencia carnal mientras estaba en Uruguay realizando la pretemporada con Alianza Lima. A raíz de ello, el club tomó conocimiento de que el defensor sí incurrió en un acto de indisciplina al llevar mujeres al hotel de concentración, por lo que decidió despedirlo antes del comienzo de la Liga 1 2026.