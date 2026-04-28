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¿Para Zambrano, Trauco y Peña? La dura reflexión de Mr. Peet y Alianza Lima: "Se creían más que..."

En una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet dio su análisis sobre la actualidad que vive el conjunto dirigido por Pablo Guede.

Antonio Vidal
Mr. Peet habló sobre la actualidad de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Madrugol/IG
Mr. Peet habló sobre la actualidad de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Madrugol/IG
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En una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet analizó la actualidad de Alianza Lima. Durante su intervención, señaló que este Alianza es muy diferente al de la temporada pasada, resaltando que, a pesar de las alegrías que dio el equipo de Néstor Gorosito, el de Pablo Guede se muestra más ordenado.

En ese sentido, Mr. Peet volvió a recalcar que los jugadores blanquiazules ya no se pelean como antes. Sin embargo, sorprendió al afirmar que se trata de un nuevo Alianza y que los futbolistas que se creían por encima del club ya no están en el plantel. Estas palabras fueron interpretadas como una posible indirecta hacia Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes dejaron el club por indisciplina.

Pablo Guede dio a conocer como son los jugadores de Alianza en los entrenamientos. Foto: composición Líbero/Fútbol Satélite/Alianza Lima

PUEDES VER: Pablo Guede tuvo tajante calificativo sobre jugadores de Alianza Lima: “Son insoportables”

¿Mr. Peet mandó indirecta a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco?

“Lo positivo de este Alianza es que es un equipo muy maduro, es un equipo que ha dado muestras de profesionalismo”.

“Ya no ves jugadores que estén boca a boca con los rivales, que se peleen por las huev**. Ya no, ya no. Los tipos que se creían más que la institución ya no están en el plantel y, si algún rezago hay, no juega. Eso es positivo”.

“Entonces, tú ves un grupo de 11 jugadores que salen a la cancha, y los que entran, comprometidos y asumiendo el objetivo que se tiene que cumplir. Por eso se entiende que se va a afrontar como tiene que afrontarse: con responsabilidad, con seriedad, con compromiso, con convicción”, fueron las palabras del comunicador.

¿Cómo va Alianza Lima en la Liga 1?

Luego de quedar eliminado frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores, el elenco de Pablo Guede tuvo que enfocarse en la Liga 1. A pesar de las críticas al inicio de la temporada, el presente de los íntimos es positivo, pues se perfilan como candidatos a quedarse con la primera etapa del torneo local.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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