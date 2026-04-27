Pablo Guede reveló el secreto del buen rendimiento de Alianza Lima: “Yo trato de…”

En una reciente entrevista para el programa 'Fútbol Satélite', se tuvo como invitado a Pablo Guede, donde se conversó sobre diversos temas. Uno de ellos fue cómo ha logrado, desde su llegada a Alianza Lima, que el grupo se mantenga unido y, sobre todo, obtenga buenos triunfos, lo que ahora los coloca como candidatos para llevarse el Torneo Apertura.

En ese sentido, Guede reveló el secreto para el bienestar del equipo, señalando que trata de ser un entrenador muy presente en la vida de los jugadores, resaltando que la salud mental de ellos es muy importante.

Pablo Guede reveló el secreto del buen rendimiento de Alianza Lima

En un primer momento, señaló que al jugador le pagan por entrenar y prepararse bien para los partidos, y que ya dependerá del técnico hacerlo jugar o no. Sin embargo, reconoció que muchas veces los jugadores se frustran por no tener minutos, pero que dependerá de ellos superarlo.

“Yo el otro día, en otra nota, hablaba de la educación deportiva que hay que dar a los chicos y creo que esa es una de las claves, ¿no? De que uno juegue o no juegue, siempre tiene que entrenar de la mejor manera para uno, ¿me entendés? Porque a vos te pagan por entrenar. Jugar es un premio que yo doy o no doy, para eso me pagan a mí. Ese es el contexto de lo que es un equipo”.

“Y cuando vos entrenás, entrenás, entrenás y no tenés el premio de jugar, llega la frustración. Y en la vida siempre vas a tener frustraciones, pero lo que te hace más fuerte es superarlas. Y eso hay que tener una fortaleza mental que la verdad hay que trabajarla mucho y hay que darle mucha bola a esos chicos”.

En otro momento, Guede manifestó es un técnico el cual le gusta estar muy presente en la vida de los jugadores, con el objetivo de sacarle un mejor rendimiento al futbolista.

“Y por la prisa que hay en el fútbol, muchas veces dejamos de prestar esa atención en los jugadores, pero creo que es fundamental. Yo trato de estar en el día a día con la persona y después con el futbolista. Soy muy presente: cómo estás, qué te pasa, ¿te puedo ayudar en algo? Me voy a tomar un café con los jugadores, vení a mi casa, voy a tu casa. Soy muy cercano porque creo que estando bien la persona es más fácil sacarle rendimiento al futbolista, ¿no?”.