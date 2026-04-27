Pablo Guede tuvo firmes palabras para figura de Alianza Lima tras victoria ante Grau: “Esta…”

Alianza Lima consiguió una importante victoria ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras el triunfo, en conversación con los medios, Pablo Guede analizó el resultado por 1-0 en el Estadio Mansiche, señalando que fue un partido duro.

En otro momento, el estratega argentino también destacó a un jugador de Alianza que viene mostrando un buen rendimiento en los últimos partidos. Sin embargo, sorprendió al afirmar que no es de los técnicos que hablan de individualidades.

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Pablo Guede tuvo firmes palabras para figura de Alianza Lima tras victoria ante Grau

En un primer momento, Guede resaltó que fue un partido muy complicado debido al estado de la cancha.

"Creo que fue un partido duro, sabíamos que iba a hacer un duelo muy duro. Ellos hicieron su juego y con 10 no nos dejaron espacios para poder correr, además la cancha no ayudaba para hacer el juego que nosotros estamos acostumbrados. Igual creo que podríamos haber hecho un gol más, lo hicimos pero nos anularon", empezó diciendo.

"Seguimos con el arco en cero, eso es importante. En los últimos minutos fuimos para arriba y seguimos con el objetivo que tenemos que es salir campeón", complementó.

En otro momento, analizó cómo el equipo afrontó los últimos minutos del partido.

"Creo que el equipo se adecuó para controlar las características del rival. En un momento, faltando seis o siete minutos, empezamos a lanzar pelotazos para poder atacarlos".

Además, Guede no dudó en destacar a Marcos Huamán, quien viene realizando buenos partidos con los blanquiazules. Sin embargo, dejó en claro que no suele destacarlas.

"Más que las individualidades, no trato de destacarlas. Para mí el equipo está por encima de las individualidades. Si alguien tiene la portería en cero es porque los defensas presionan y corren para que no nos lleguen bien. Huamán está haciendo un buen trabajo que permite al equipo jugar de esa manera, que vaya con tranquilidad para arriba. Lo importante es el equipo", finalizó.