Chankas vs ADT EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, pronóstico, alineaciones y dónde ver

Chankas vs ADT protagonizarán uno de los duelos más emocionantes este lunes 27 de abril por el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El cuadro de Andahuaylas necesita ganar para seguir como líder en la tabla y encaminarse de cara a obtener el título. Este partido se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Unión Tarma. La transmisión EN VIVO del encuentro va por la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega Chankas vs ADT?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados en los distintos países del mundo para que no te pierdas el inicio del partido de Los Chankas vs ADT.

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5:00 p. m.

México y Centroamérica: 2:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 4:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

¿Dónde ver Chankas vs ADT EN VIVO por Liga 1?

El partido entre Chankas vs. ADT contará con la transmisión EN VIVO ONLINE mediante la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Previa del partido Chankas vs ADT por Liga 1 2026

Chankas visitará la ciudad de Tarma con el objetivo de alargar su buena racha y encaminarse a conseguir el título. El cuadro de Walter Paolella es la gran sorpresa del campeonato y el único equipo que se mantiene invicto hasta este tramo de la temporada.

Los Chankas se perfilan a campeonar el Torneo Apertura 2026 de forma invicta.

Los ‘Guerreros’ son el segundo equipo con más goles en el campeonato y con el fin de generar daño en la defensa rival apelará al talento de sus principales figuras como Adrián Quiroz, Franco Torres, Abdiel Ayarza, entre otros.

Por su parte, ADT de Tarma atraviesa un escenario sumamente diferente al de su rival, pues encadena una racha de cuatro partidos sin poder ganar. De hecho, en lo que va de la temporada, el cuadro tarmeño solo ha podido obtener dos triunfos.

ADT está ubicado en la zona de descenso de la Liga 1 2026.

Los malos resultados no solo los han llevado a estar ubicados en la zona de descenso, sino que también generaron la destitución del DT Pablo Trobbiani. Por ello, el cuadro de provincia buscará que figuras como Joao Rojas y Jordan Guivin aparezcan para revertir su situación.

Chankas vs ADT: pronóstico y cuánto paga en apuestas

En la previa del encuentro, ADT es considerado como el ligero favorito para quedarse con el triunfo en casa y quitarle el invicto a Chankas. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casas de apuestas Chankas Empate ADT Te Apuesto 2.80 2.93 2.55 Olimpo.bet 2.95 3.10 2.48 Inkabet 2.90 2.68 2.80 Betsson 2.90 2.68 2.80 Betano 2.90 3.00 2.62 1xBet 2.82 2.81 2.72

Chankas vs ADT: historial de enfrentamientos

10/11/2025 | ADT de Tarma 1-0 Chankas CYC

04/07/2025 | Chankas CYC 1-1 ADT de Tarma

27/07/2024 | ADT de Tarma 2-1 Chankas CYC

11/02/2024 | Chankas CYC 2-0 ADT de Tarma

Entradas Chankas vs ADT: ¿Cuánto cuestan y dónde comprar?

Estos son los precios para adquirir las entradas para el partido de Chankas vs ADT. Los boletos están disponibles por la web de Passline.

Oriente: S/20.00

Occidente: S/25.00

Chankas vs ADT: posibles alineaciones

Posible alineación de Los Chankas: Hairo Camacho; Gonzalo Rizzo, David Gonzales, Carlos Pimienta, Jorge Palomino; Kelvin Sánchez, Adrián Quiroz, Ayrthon Quintana; Oshiro Takeuchi, Jarlin Quintero y Franco Torres.

Posible alineación de ADT: Juan David Valencia; Jhon Narváez, Jhair Soto, Luis Gómez, Arthur Gutiérrez; Jordan Guivin, Luis Felipe Pérez, Víctor Cedrón; Luis Benitez, Joao Rojas y Jonathan Bauman.

¿En qué estadio juegan Chankas vs ADT?

El Estadio Unión Tarma albergará el partido de Chankas vs ADT

El partido de Chankas vs ADT se disputará en el Estadio Unión Tarma, escenario con una capacidad de 9 mil espectadores. Ese recinto está ubicado en la ciudad de Tarma, Junín a 3053 m.s.n.m.