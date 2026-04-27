- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs ADT
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
¿Los Chankas pierde puntos? Revelan la sanción que tendrá si denuncian que no tiene DT en la Liga 1
¿El equipo de Andahuaylas puede perder la punta? Acaban de revelar que la sanción que puede sufrir si es que un club denuncia que Walter Paolella no aparece como entrenador.
El equipo de Los Chankas CyC está en el 'ojo de la tormenta', ya que, en medio de su lucha por el Torneo Apertura, reveló que Walter Paolella no ha sido inscrito como DT porque no tiene carné de entrenador, sino de asistente. Por ello, quien sí aparece como estratega es su compañero Yonel Iñigo. En ese sentido, acaban de revelar qué sucederá con el equipo de Andahuaylas si algún club de la Liga 1 reclama por este caso.
PUEDES VER: DT de Alianza Atlético dio tremendos calificativos sobre el 'verdugo' de Universitario: "Tiene unas..."
En el último programa de 'Hablemos de Max', tocaron el tema de Walter Paolella y Gustavo Peralta reveló que, si un equipo reclama ante la justicia por el caso del entrenador de Los Chankas, el cuadro de Andahuaylas no perderá puntos.
"Si hay alguna sanción, va a ser económico. Me dijeron eso. Después un club puede decir ‘no quiero que sea esta sanción’, no sé, pero es un tema de la AFA”, detalló el comunicador.
Tras esto, el periodista Sebastián Menéndez argumentó que Paolella va a tener su documento en regla en poco tiempo: “Máximo en dos semanas todo va a estar ok con los papeles de Paolella, que van a llegar de AFA”. Luego, señaló que, en ADT de Tarma, Walter seguirá apareciendo como asistente y Yonel cumplirá la función de entrenador.
Los Chankas publicó contundente mensaje
- El Club Los Chankas de Andahuaylas rechaza tajantemente la desinformación que se viene propalando en diversos medios de comunicación, redes sociales y otros, respecto a la situación legal de nuestro Asistente Técnico, el Sr. Daniel Paulella.
- Al respecto, informamos que nuestro Asistente Técnico cuenta con su respectivo carnet de campo emitido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el cual lo habilita legalmente para ejercer sus funciones en el comando técnico durante los encuentros deportivos de la Liga 1 2024.
- Asimismo, hacemos de conocimiento que nuestro Director Técnico, el Sr. Juan Carlos Bazalar, se encuentra debidamente acreditado y habilitado por la FPF para dirigir a nuestro primer equipo.
- Exhortamos a los medios de comunicación y a la opinión pública a verificar la información antes de su difusión, a fin de evitar generar confusión y malestar en nuestra hinchada y en el entorno deportivo.
- Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos por las autoridades deportivas correspondientes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90