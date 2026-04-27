¿Los Chankas pierde puntos? Revelan la sanción que tendrá si denuncian que no tiene DT en la Liga 1

El equipo de Los Chankas CyC está en el 'ojo de la tormenta', ya que, en medio de su lucha por el Torneo Apertura, reveló que Walter Paolella no ha sido inscrito como DT porque no tiene carné de entrenador, sino de asistente. Por ello, quien sí aparece como estratega es su compañero Yonel Iñigo. En ese sentido, acaban de revelar qué sucederá con el equipo de Andahuaylas si algún club de la Liga 1 reclama por este caso.

En el último programa de 'Hablemos de Max', tocaron el tema de Walter Paolella y Gustavo Peralta reveló que, si un equipo reclama ante la justicia por el caso del entrenador de Los Chankas, el cuadro de Andahuaylas no perderá puntos.

"Si hay alguna sanción, va a ser económico. Me dijeron eso. Después un club puede decir ‘no quiero que sea esta sanción’, no sé, pero es un tema de la AFA”, detalló el comunicador.

Tras esto, el periodista Sebastián Menéndez argumentó que Paolella va a tener su documento en regla en poco tiempo: “Máximo en dos semanas todo va a estar ok con los papeles de Paolella, que van a llegar de AFA”. Luego, señaló que, en ADT de Tarma, Walter seguirá apareciendo como asistente y Yonel cumplirá la función de entrenador.

Los Chankas publicó contundente mensaje