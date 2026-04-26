Chankas emite comunicado sobre situación de su técnico en la Liga 1, ¿Reclamará Alianza Lima?

Los Chankas se encuentran en medio de la polémica tras conocerse que su técnico, Walter Paolella, no está autorizado para dirigir desde la zona técnica. En ese sentido, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el club de Andahuaylas dio a conocer la situación en la que se encuentra su director técnico.

Este pronunciamiento se da previo al duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1, en la que se encuentra en la cima con 29 puntos y depende de sí mismo para coronarse en la primera etapa del torneo local. Sin embargo, este no es el único problema que se le presenta a los ‘Guerreros’, pues Alianza Lima viene siguiendo de cerca este tema. ¿Será que los blanquiazules reclamarán si hay alguna irregularidad?

Comunicado de Los Chankas sobre situación de Walter Paolella

Mediante el comunicado, aclararon que el profesor Paolella se encuentra regularizando sus documentos, para poder dirigir en la Liga 1, esto de acuerdo a los procedimientos de ley establecidos.

“El Club Deportivo Los Chankas CYC, ante las versiones que vienen circulando en algunos medios de comunicación, redes sociales y espacios de opinión pública respecto a una supuesta sanción deportiva o quita de puntos, se dirige a nuestra hinchada y a la ciudadanía en general para precisar lo siguiente:

No existe ninguna sanción deportiva, resolución firme ni quita de puntos contra nuestra institución. El club viene participando regularmente en la competencia y mantiene intactos sus derechos deportivos dentro del torneo”.

El Club Deportivo Los Chankas CYC cumple con lo establecido en el reglamento y las bases vigentes del campeonato, actuando dentro del marco normativo aplicable y atendiendo los procedimientos administrativos que correspondan”.

Respecto a la conformación del comando técnico, el profesor Walter Paolella forma parte del comando técnico del club, encontrándose en proceso de regularización de los aspectos administrativos y documentarios correspondientes para poder dirigir en el torneo peruano, conforme a los procedimientos establecidos ante las autoridades competentes”.

Comunicado de Los Chankas

¿Alianza Lima reclamará ante situación irregular del DT de Chankas?

LÍBERO pudo conocer que Alianza Lima viene siguiendo este caso y ante cualquier irregularidad presentará un reclamo con el objetivo de la resta de puntos.