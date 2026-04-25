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Alianza reveló si reclamará contra Los Chankas ante Liga 1 por mala inscripción: "Reglamento..."

Importante dirigente de Alianza Lima reveló si tomarán la decisión de reclamar ante la Liga 1 contra Los Chankas por mala inscripción de su técnico, Walter Paolella.

Luis Blancas
Alianza Lima reveló si reclamará contra Los Chankas ante Liga 1 por mala inscripción del técnico Walter Paolella
Alianza Lima reveló si reclamará contra Los Chankas ante Liga 1 por mala inscripción del técnico Walter Paolella | Composición: Líbero
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Los Chankas está envuelto en la polémica luego de que se reveló que su técnico, Walter Paolella, no está habilitado para dirigir desde la zona técnica. Ante ello, Alianza Lima, su rival de turno en la lucha por el título del Torneo Apertura 2026, reveló si reclamarán contra el conjunto de Andahuaylas ante la Liga 1.

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Alianza Lima reveló si reclamará contra Los Chankas ante Liga 1 por mala inscripción del técnico Walter Paolella

En conversación con diversos medios, Tito Ordóñez, delegado de Alianza, confirmó si el club tomará acciones contra Los Chankas por mala inscripción del técnico Paolella.

Video: Jax Latin Media

El dirigente blanquiazul dejó en claro que actualmente no tiene mucho que decir sobre el tema, sin embargo, deja en manos de las autoridades de la Liga 1 revisar y tomar las mejores decisiones ante el polémico caso.

“Todo eso se va ver en el reglamento, son situaciones que no están claras. No hay nada que tengamos que decir, para eso existen los reglamentos, los dirigentes de las comisiones que tienen que ver”, afirmó.

Revelaron que Walter Paolella no tiene licencia para dirigir a Los Chankas en la Liga 1

Walter Paolella no tiene licencia para dirigir a Los Chankas en la Liga 1, sin embargo cuentan con permiso especial

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Zoe Ganoza, quien se desempeña como gerente deportivo de Los Chankas, explicó que Walter Paolella no está registrado como técnico principal debido a problemas documentales que están fuera de su control, ya que el retraso proviene de la AFA. Esta demora ha llevado al equipo de Andahuaylas a designar a Yonel Iñigo como el entrenador a cargo. No obstante, Ganoza aclaró que cuentan con una autorización especial de la Liga 1 para que el argentino pueda estar presente en la zona técnica, a pesar de que esta situación sea irregular.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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