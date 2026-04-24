Portero de Los Chankas lanzó dura advertencia a Alianza Lima: “Se puede ganar…”

El Torneo Apertura de la Liga 1, cada vez se pone más interesante. El equipo revelación, Los Chankas, se encuentra en el primer lugar del torneo local, seguido por Alianza Lima, que espera un tropiezo del conjunto de Andahuaylas. A esto se suma la lucha por el tercer puesto entre Cienciano y Universitario de Deportes.

En ese sentido, falta poco para que finalice el primer capítulo de la liga peruana, por lo que los ánimos y las emociones están al máximo. Esto lo sabe bien Hairo Camacho, quien en conversación con Radio Ovación expresó su alegría por el triunfo ante Cienciano y señaló que sienten que es posible quedarse con el Torneo Apertura.

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Portero de Los Chankas lanzó dura advertencia a Alianza Lima

Durante la conversación, el portero de Los Chankas no dudó en señalar que se sienten confiados de que puedan ganar el Apertura. “Eso lo estuvimos viendo fecha a fecha. Sabemos que nuestro objetivo, lo teníamos claro, es clasificar a un torneo internacional, pero conforme fecha tras fecha cambiamos el chip, nos pusimos en la mentalidad que sí se puede ganar el Apertura y gracias a Dios ayer fue un paso muy importante”.

Además, indicó que se sienten enfocados en lo que será su encuentro contra ADT, en Tarma.

“El partido clave es el que viene este lunes. No te puedo mentir, pensamos en todos los rivales que se nos vienen, tenemos 6 partidos muy difíciles, pero ahorita actualmente nuestra cabeza está contra ADT”.

Hairo Camacho ilusionado con ser convocado a la selección peruana

En otro momento, se refirió a la posibilidad de que Mano Menezes lo llame en un futuro para formar parte de la selección peruana, a lo que el portero de 31 años no dudó en señalar que todo puede pasar.

“Es un pensamiento que lo tiene cualquier jugador acá en el Perú. No sé si es tarde o muy temprano, lo único que sé es que en el fútbol todo puede pasar”.