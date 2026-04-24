Conmebol dio fuerte sanción a entrenador que sonó en Universitario de Deportes
Técnico que estuvo muy cerca de Universitario de Deportes fue fuertemente sancionado por la CONMEBOL luego de importante partido en la Copa Libertadores.
Universitario de Deportes siempre ha sondeado diversos técnicos en diferentes momentos debido a la coyuntura deportiva. Sin embargo, hubo uno que fue elegido por la directiva, pero no llegó a concretarse debido a contrato con otro club. Ese es el caso de César Farías, quien en alguna etapa de su carrera afirmó que estuvo a nada de llegar a la escuadra merengue y ahora en la actualidad sufrió una fuerte medida disciplinaria por la Conmebol.
Conmebol dio fuerte medida disciplinaria a técnico que sonó en Universitario de Deportes
Farías, quien actualmente es entrenador de Barcelona SC de Ecuador y en alguna ocasión estuvo a nada de firmar por Universitario, fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol con una multa de US$10.000.
Esta medida se da luego de que el técnico venezolano tuviera conducta antideportiva y comportamiento indebido en la zona técnica tras perder por 3-0 ante Boca Juniors por la fecha 2 de la Copa Libertadores en La Bombonera de Argentina.
César Farías fue sancionado por conducta antideportiva por la Conmebol
En caso, César Farías cometa nuevamente la misma infracción en algún partido de Libertadores será sancionado por Conmebol con una multa más grande bajo el Código Disciplinario del Manual de Clubes.
César Farías estuvo cerca de firmar por Universitario de Deportes
A fines del 2023, Farías llegó a un acuerdo de palabra con Universitario de Deportes; sin embargo, debido a que el técnico no logró desligarse de Águilas Doradas de Colombia, el club crema decidió contratar a Fabián Bustos de cara a la temporada 2024.
