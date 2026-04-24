Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes decidió poner fin al contrato del técnico Javier Rabanal con el club. Asimismo, está a la espera de los próximos resultados para determinar el porvenir del delantero Sekou Gassama, quien aún no ha conseguido anotar en encuentros oficiales. Como consecuencia, el mencionado directivo ha recibido fuertes críticas por parte de los hinchas y, a continuación, descubre su futuro en la escuadra crema.

¿Álvaro Barco renunció a Universitario tras ser cuestionado por las malas contrataciones de Javier Rabanal y Sekou Gassama?

El periodista Gustavo Peralta utilizó su programa llamado 'Modo Fútbol' del canal Linkeados para revelar detalles de la continuidad de Barco en Universitario.

Según explicó el comunicador, el director deportivo del club crema se encuentra en evaluación por parte de la administración liderada por Franco Velazco.

Asimismo, Peralta continuó afirmando que no tiene más noticias sobre si Álvaro Barco quiere quedarse o irse de Universitario de Deportes de cara al resto de la temporada 2026.

“Sobre Álvaro Barco a esta hora, él sigue trabajando en Universitario. No tengo información de que él haya presentado renuncia o quiera presentarla. Si hay una evaluación, entiendo por parte de la administración para con él, como con varios trabajadores, pero tampoco es que ya le bajaron el dedo completamente y está fuera", afirmó.

Video: Linkeados

Álvaro Barco decidió por terminar el contrato de Javier Rabanal con Universitario

Álvaro Barco junto a Franco Velazco decidieron despedir a Javier Rabanal de Universitario tras los malos resultados en Liga 1 y en la Copa Libertadores 2026. Por el Torneo Apertura, el entrenador español dejó al equipo fuera de la lucha por el primer campeonato del año y a nivel internacional no consiguió victorias a pesar de jugar de local en el Estadio Monumental.