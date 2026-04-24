¿Deja Universitario? Agente de Romero y su fuerte mensaje que impacta a hinchas: "Cuenta regresiva"

Con miras a esta temporada, Universitario de Deportes repatrió a Diego Romero y todo apuntaba a que iba a ser titular indiscutible; sin embargo, en los últimos partidos se ha determinado que Miguel Vargas se adueñe del arco. Esta situación ha generado diferentes reacciones entre los hinchas y las personas allegadas al fútbol.

Por ejemplo, Germán Alemanno, exfutbolista y ahora empresario de Romero, dejó un enigmático mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter) y muchos han interpretado que era dirigido a Javier Rabanal, ahora extécnico de la ‘U’. ¿Dirigido

‘En el fútbol hay una sola cosa que jamás podés hacer: mentirle a un jugador. No importa si sos entrenador, dirigente o representante… todo se sabe. Y cuando se sabe, quedás preso de tus propias palabras. Ahí empieza tu cuenta regresiva’, escribió el agente.

Germán Alemanno dejó enigmático mensaje

¿A qué se debe este mensaje? De acuerdo con la información que maneja Gustavo Peralta en Modo Fútbol, la realidad es que Rabanal no manejó bien el tema de los arqueros y actuaba de forma diferente a lo que conversaba con ellos, especialmente con Romero, que el año pasado estuvo en Banfield.

Diego Romero y sus números en Universitario este 2026

Diego Romero ha tenido participación intermitente con Universitario en lo que va de la temporada, acumulando seis partidos disputados y un total de 540 minutos en cancha. Durante ese periodo, recibió siete goles, pero también logró mantener su arco en cero en dos ocasiones, reflejando un rendimiento que alterna momentos de solidez con pasajes de mayor exigencia defensiva.