La postura de la dirigencia de Universitario sobre futuro de Álvaro Barco: "No te creo..."

El presente de Universitario de Deportes no ha sido del todo bueno. Sin embargo, tras la salida de Javier Rabanal y la reciente victoria ante Deportivo Garcilaso, el panorama ha cambiado ligeramente. A pesar de ello, Álvaro Barco, director deportivo del club crema, ha recibido una ola de críticas por las contrataciones que ha realizado, como las de Rabanal y Sekou Gassama.

En ese contexto, Gustavo Peralta, en el programa Modo Fútbol, aclaró el panorama y ahondó en esta situación polémica que también genera consenso entre muchos aficionados en redes sociales.

La postura de la dirigencia de la 'U' sobre el futuro de Álvaro Barco

"Sobre Álvaro Barco a esta hora, él sigue trabajando en Universitario. No tengo información de que él, haya presentado renuncia o quiera presentarla. Si hay una evaluación, entiendo por parte de la administración, para con él, como con varios trabajadores, pero, pero tampoco es que ya le bajaron el dedo completamente y está fuera".

"Al menos hasta, hasta este momento. No sé si a la tarde la cuestión cambie. Porque si hay una, un cuestionamiento dentro de la administración, cuando está claro, cuando decimos que el técnico lo va a elegir, Franco Velazco".

Además, Peralta explicó cómo será el proceso para escoger al nuevo DT. "En las decisiones que se tomen, va a acompañar, pero la decisión final, como cabeza, principal, acompañado de otros más, tal vez yo no te creo como te creía antes. Y ahora cambia el escenario. Eso puede conllevar a una salida pronto, podría ser como que no, dependerá cómo se vaya unificando y manejando la interna entre ellos", fue la explicación que dio el periodista deportivo.