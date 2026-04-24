Jorge Araujo es, de momento, el nuevo entrenador interino de Universitario de Deportes, quien debutó con victoria frente a Deportivo Garcilaso en el encuentro por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho partido, jugado en el Estadio Monumental, terminó con un marcador de 4-1 a favor de los locales.

En este contexto, en redes sociales se viralizó una emotiva charla entre el comando técnico y los jugadores cremas, quienes salieron motivados al terreno de juego tras las palabras de ‘Coco’ Araujo, que logró reforzar la idea de juego que caracteriza al elenco estudiantil. Cabe señalar que esta charla estuvo dirigida tanto a titulares como a suplentes.

La emotiva arenga de Jorge Araujo en Universitario previo al duelo contra Garcilaso

El video, publicado por la cuenta oficial de Universitario, muestra cómo ‘Coco’ motiva al plantel pidiéndoles que se mantengan enfocados en el partido y unidos.

"Una cosita acá muchachos, lo único que les pido, lo único que les voy a pedir, después de todo lo que hemos hablado y todo lo que están haciendo que está muy bien, es presencia en el campo, la cabeza, la mente presente en el campo, cada jugada, cada minuto presente, atentos a cada situación, a cada momento de juego, todos metiditos, todos concentrados y a meter, es un momento importante para sacar la unión que tienen todos, no solo ustedes, todos, todos, todos van a estar juntos", empezó diciendo.

"Van a estar juntos y no van a sacar adelante, así que a matarse con esta camiseta, carajo. Vamos muchachos, vamos por ustedes, por su familia, carajo. Vamos muchachos, vamos muchachos ya", fueron las palabras de Araujo.

¿Cuándo juega Universitario?

El próximo compromiso de los merengues será frente a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 12 del Torneo Apertura. El encuentro se disputará este domingo 26 a partir de las 6.00 p. m.