Conmebol abre proceso disciplinario a Universitario y puede recibir sanciones en Copa Libertadores

Universitario de Deportes se mentaliza en recuperar terreno en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Los cremas buscan superar la fase de grupos en el torneo continental, por lo que ya piensan en lo que será su duelo ante Nacional. Sin embargo, la Conmebol sorprendió al anunciar la apertura de un expediente disciplinario y evalúa imponer sanciones.

¿Por qué Conmebol abrió expediente disciplinario a Universitario?

Mediante su portal oficial, la Conmebol informó de la apertura de los procesos disciplinarios en contra de varios clubes tras los partidos de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y Universitario es uno de ellos. El ente sudamericano acusa a los cremas de quebrantar tres artículos del Manual de Clubes.

Según mencionaron, el proceso en contra de la ‘U’ se debe en primer lugar a infringir el artículo 3.7.4.2, referido a la inscripción del comando técnico, en donde exigen que tanto el DT como su asistente cuenten con Licencia Pro Conmebol. De lo contrario, dispondrán una fuerte multa económica.

Conmebol abrió expediente disciplinario a Universitario.

El segundo es el artículo 5.6.5 que indica que el club local debe facilitar a 12 recogepelotas para el calentamiento y todo el encuentro, especificando una multa en caso sean expulsados por el árbitro durante los 90 minutos.

Finalmente, la Conmebol también incluyó el presunto incumplimiento al artículo 7.3.1.2, que hace referencia a la grabación de los jugadores en su llegada al estadio y dispone la distribución de las cámaras, así como las limitaciones del área a grabar, posibles interferencias en la toma y competencia de la prensa del club anfitrión.

¿Qué sanciones puede imponer Conmebol a Universitario?

En primera instancia, la buena noticia para los hinchas de Universitario es que no se tratará de alguna sanción deportiva, sino que será netamente económica. En ese sentido, el reglamento indica que por quebrantar el artículo 3.7.4.2, relacionado con la inscripción de los técnicos, la multa va desde los 30.000 a 50.000 dólares, dependiendo del caso.

Del mismo modo, si el club es hallado culpable de incumplir el artículo 5.6.5 con referencia a los recogepelotas, la multa será de 10.000 dólares por cada expulsión. Finalmente, en el caso del artículo 7.3.1.2 el reglamento no especifica un monto sancionador.

En total, está confirmado que Universitario puede ser castigado con hasta 60.000 dólares por parte de la Conmebol. Este monto sería deducible de sus ingresos por los bonos otorgados en la competencia.