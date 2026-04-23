0
¡LO ÚLTIMO!
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Iván Santillán, ex Universitario, remece el mercado y firmó por club campeón: "Jerarquía"

Iván Santilán, exdefensor de Universitario de Deportes, rompe el mercado de fichajes en el fútbol peruano y fue presentado en club histórico y campeón para la temporada 2026.

Luis Blancas
Iván Santillán, exfutbolista de Universitario de Deportes, firmó por club campeón
Iván Santillán, exfutbolista de Universitario de Deportes, firmó por club campeón | Foto: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes ha contado con una gran cantidad de jugadores que pasaron por el club como figuras destacadas dentro de una temporada, sin embargo, tuvieron que salir en búsqueda de otros destinos. Ese es el caso de Iván Santillán, quien tras dejar la escuadra merengue, pasó por diversos equipos y ahora es nuevo futbolista de un equipo campeón: Estamos hablando de Domingo Dianderas.

Horacio Calcaterra y la fuerte revelación sobre Javier Rabanal tras su salida de Universitario

PUEDES VER: Calcaterra dio fuerte revelación sobre Javier Rabanal tras su salida de Universitario: "No..."

Iván Santillán, exfutbolista de Universitario de Deportes, firmó por club campeón

El lateral izquierdo de 34 años, Santillán, es nuevo jugador de Domingo Dianderas y tendrá el principal objetivo de ayudar a su equipo a conquistar la etapa provincial de la Copa Perú y continuar avanzando en el campeonato nacional.

El medio 'Dianderas', quien informa de forma oficial sobre el club liderado por su presidente Jorge Luna, confirmó que el defensor llegará al campeón del distrito de Chincha Alta.

Iván Santillán firmó por Domingo Dianderas

Iván Santillán firmó por Domingo Dianderas

“¡Jerarquía y experiencia para el equipo! Le damos la bienvenida a Iván Santillán, nuevo refuerzo para esta temporada. Iván llega para adueñarse de la banda izquierda con toda su potencia y recorrido”, se puede leer en la publicación.

Cabe mencionar que Iván Santillán, antes de ser nuevo futbolista de Domingo Dianderas, tuvo paso por Universitario de Deportes, Juan Pablo II, Comerciantes FC, Juan Aurich, Los Chankas, Cienciano, Real Garcilaso, Bolognesi y Tiburones Rojos (México).

¿Cómo le fue a Iván Santillán en Universitario?

Santillán llegó a Universitario en 2020 proveniente de Tiburones Rojos de México y disputó tres temporadas hasta 2022 jugando un total de 50 partidos en donde obtuvo cuatro goles y dos asistencias. Durante su paso por la escuadra merengue consiguió cero títulos nacionales y salió del equipo en 2023 fichando por Cienciano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Universitario perdió 2-0 ante fuerte rival y desató preocupación a los hinchas por rendimiento

  2. Caín Fara reveló la manera en que se despidió Rabanal de Universitario: "No tuvimos la..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano