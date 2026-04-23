Iván Santillán, ex Universitario, remece el mercado y firmó por club campeón: "Jerarquía"

Universitario de Deportes ha contado con una gran cantidad de jugadores que pasaron por el club como figuras destacadas dentro de una temporada, sin embargo, tuvieron que salir en búsqueda de otros destinos. Ese es el caso de Iván Santillán, quien tras dejar la escuadra merengue, pasó por diversos equipos y ahora es nuevo futbolista de un equipo campeón: Estamos hablando de Domingo Dianderas.

Iván Santillán, exfutbolista de Universitario de Deportes, firmó por club campeón

El lateral izquierdo de 34 años, Santillán, es nuevo jugador de Domingo Dianderas y tendrá el principal objetivo de ayudar a su equipo a conquistar la etapa provincial de la Copa Perú y continuar avanzando en el campeonato nacional.

El medio 'Dianderas', quien informa de forma oficial sobre el club liderado por su presidente Jorge Luna, confirmó que el defensor llegará al campeón del distrito de Chincha Alta.

Iván Santillán firmó por Domingo Dianderas

“¡Jerarquía y experiencia para el equipo! Le damos la bienvenida a Iván Santillán, nuevo refuerzo para esta temporada. Iván llega para adueñarse de la banda izquierda con toda su potencia y recorrido”, se puede leer en la publicación.

Cabe mencionar que Iván Santillán, antes de ser nuevo futbolista de Domingo Dianderas, tuvo paso por Universitario de Deportes, Juan Pablo II, Comerciantes FC, Juan Aurich, Los Chankas, Cienciano, Real Garcilaso, Bolognesi y Tiburones Rojos (México).

¿Cómo le fue a Iván Santillán en Universitario?

Santillán llegó a Universitario en 2020 proveniente de Tiburones Rojos de México y disputó tres temporadas hasta 2022 jugando un total de 50 partidos en donde obtuvo cuatro goles y dos asistencias. Durante su paso por la escuadra merengue consiguió cero títulos nacionales y salió del equipo en 2023 fichando por Cienciano.