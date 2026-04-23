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Se reveló la postura de Sekou Gassama tras no ser considerado en Universitario: "Está afectado"

Sekou Gassama no formó parte del plante de Universitario en la victoria ante Garcilaso y revelaron que el delantero está muy afectado por su falta de minutos.

Angel Curo
Se reveló la postura de Sekou Gassama tras no ser considerado en Universitario
Se reveló la postura de Sekou Gassama tras no ser considerado en Universitario | Foto: Universitario de Deportes
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Universitario de Deportes logró pasar la página tras los malos resultados obtenidos que conllevó a la salida de Javier Rabanal. Los merengues golearon por 4-1 a Deportivo Garcilaso, pero se hizo llamativo que esta victoria se dio sin la presencia de Sekou Gassama en el equipo. Precisamente, filtraron la postura del delantero tras no haber sido incluido en la lista de convocados.

Caín Fara se refirió a la salida de Javier Rabanal en Universitario.

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Se reveló la postura de Sekou Gassama tras no ser considerado en Universitario

El fichaje Sekou Gassama es uno de los aspectos más criticados de la dirección deportiva de Universitario. Por lo que, tras la designación de Jorge Araujo como técnico, quedó fuera de la lista de convocados. Ante ello, en el programa ‘Modo Fútbol’ revelaron que el senegalés no estuvo con sus compañeros en el Estadio Monumental.

De acuerdo a lo indicado por Gustavo Peralta, Gassama no estuvo junto al resto de la delegación crema en el palco, sino que se ubicó cerca del túnel de vestuarios. En esa línea, el periodista deportivo reveló que desde el entorno del futbolista indican que está muy afectado por haber sido apartado del equipo para este partido y ya son conscientes de que tiene complicado revertir la situación.

Video: Modo Fútbol

"Volví a conversar con el entorno de Sekou Gassama. Ayer estuvo en el estadio, pero no estaba con los jugadores que no estuvieron en lista, sino que estuvo en la puerta del vestuario. Pasó que todo el grupo celebraba y él se quedó en el muro. Me cuentan que está afectado porque él pensaba que lo iban a considerar y, desde el entorno, ya son conscientes de que la va a tener muy difícil para tener otra chanche, indicó el comunicador.

En esa línea, Peralta recalcó que aún no se han dado las comunicaciones para ponerle fin a la etapa del jugador en la ‘U’, aunque en su entorno ya empiezan a visualizar esta posibilidad. "Aún no son contactados para resolver el contrato, pero también son conscientes de que la 'U' va a tomar una decisión al final del Apertura", señaló.

Números de Sekou Gassama con Universitario

El ‘9’ africano ha tenido un paupérrimo desempeño en Universitario, registrando solo 3 partidos disputados en lo que va de la temporada. De acuerdo con datos de Sofascore, solo ha podido tener 101 minutos en campo y no ha conseguido anotar ni brindar asistencias. Una muestra de lo fallido que resultó su fichaje.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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