Alianza Lima y la firme decisión sobre la salida de algunos de sus extranjeros

“Equipo que sale campeón no cambia y solo se potencia”, dice una antigua frase que quiere poner en práctica Alianza Lima con miras a lograr el título nacional a fin de año. Pablo Guede dejó algunos pedidos para mejorar aspectos de su idea de juego, y uno de ellos es no prescindir ni vender a los jugadores del exterior. Lo único que se considera es reforzar el plantel en puestos específicos.

Hasta hace unos días, se abrió la posibilidad de que Guillermo Viscarra se iría al no tener continuidad en el arco aliancista, pero luego de una conversación con el comando técnico y la dirigencia se llegó al acuerdo de que pueda pelear un lugar de forma constante.

Mateo Anotni recibió algunas prpuestas, pero segurá en Alianza Lima hasta fin de año por su préstamo.

Otra opción era la salida de Mateo Antoni, al contar con algunas ofertas, pero no se moverá de ninguna forma, como mínimo, hasta fin de año para no bajar el nivel de la zaga central, donde solo cedieron 8 goles y fueron la mejor defensa del primer semestre en las 17 fechas del Torneo Apertura.

Lo que sí existe es el pedido de reforzar el equipo con jugadores del torneo local o, en todo caso, con algún nacionalizado que pueda llegar a sumar. Alianza Lima no quiere desarmar el plantel que armó, con buenas variantes, para enfocarse en lograr el título nacional, convertido en el principal objetivo para dejar atrás los años anteriores, en los que esa posibilidad quedó alejada.

Pablo Guede reveló el verdadero motivo por la que no celebró el título del Torneo Apertura con Alianza Lima

En conversación en el programa 'Juego en corto' de El Comercio, Guede fue consultado de forma directa sobre por qué decidió no estar presente en la celebración y coronación del título del Apertura junto a sus jugadores y comando técnico.

El técnico argentino dejó en claro que dentro de Alianza Lima hay personas de las que no quiere estar cerca; sin embargo, indicó que no se trata de Fernando Cabada, administrador del club, o Salomón Lerner.

Para Pablo Guede, hay personas dentro de la institución blanquiazul que divulgan información sobre los entrenamientos y ni siquiera quería verlas. Asimismo, aseguró que las celebraciones son mérito exclusivo de los futbolistas del plantel.

"Primero dije que no celebro porque no me gusta, creo que eso es de los jugadores. Y cuando di esas declaraciones, fue porque pasaron varias cosas durante estos cinco o seis meses que estuvimos, pero nada que ver con la administración ni con la gente de arriba. Porque también me llegó que si era contra Fernando Cabada o Salomón Lerner. Con el señor Lerner no tengo el gusto de haber hablado, pero no fue para ellos", comenzó.