Universitario perdió 2-0 ante fuerte rival y desató preocupación a los hinchas por rendimiento

Universitario de Deportes volvió a victoria en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y sigue firme con el objetivo de salir tetracampeón en el fútbol peruano. Sin embargo, la plantilla principal no es la única que disputa partidos importantes, ya que el equipo dirigido por Piero Alva se prepara para el inicio de la Liga 3 y perdió de forma contundente ante Sporting Cristal.

Universitario cayó 2-0 ante duro rival y preocupa a sus hinchas por rendimiento

La reserva de Universitario perdió por 2-0 ante su similar de Cristal en un importante duelo por la primera fecha del torneo benéfico organizado por Perú Champs.

Los goles de la escuadra celeste fueron anotados por José María Mellán y Yhonier López, quienes celebraron de forma eufórica sus anotaciones ante los cremas.

Universitario perdió 2-0 ante Sporting Cristal por la Perú Champs

Cabe mencionar que el partido entre Universitario de Deportes vs Sporting Cristal se realizó en Punta Hermosa desde las 9.00 a. m.

Asimismo, ambas escuadras se preparan para el inicio de la Liga 3 que tiene programado su inicio el próximo 15 de mayo de 2026 y contará con la participación de más de 30 clubes.

Universitario de Deportes en el Perú Champs

Universitario de Deportes junto a Sporting Cristal, Alianza Lima y Sport Boys disputarán el título de Perú Champs con el objetivo de tener competencia para el inicio de la tercera división del fútbol peruano. Además, este torneo nacional sirve para que los futbolistas peruanos sean observados por el comando técnico de la selección peruana Sub-20.