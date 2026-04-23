0
¡LO ÚLTIMO!
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Universitario perdió 2-0 ante fuerte rival y desató preocupación a los hinchas por rendimiento

Universitario de Deportes cayó por 2-0 ante un superior rival y generó que la hinchada merengue se preocupe por el título nacional a fin de temporada.

Luis Blancas
Universitario cayó 2-0 ante duro rival y preocupa a sus hinchas por rendimiento
Universitario cayó 2-0 ante duro rival y preocupa a sus hinchas por rendimiento | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes volvió a victoria en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y sigue firme con el objetivo de salir tetracampeón en el fútbol peruano. Sin embargo, la plantilla principal no es la única que disputa partidos importantes, ya que el equipo dirigido por Piero Alva se prepara para el inicio de la Liga 3 y perdió de forma contundente ante Sporting Cristal.

Horacio Calcaterra y la fuerte revelación sobre Javier Rabanal tras su salida de Universitario

PUEDES VER: Calcaterra dio fuerte revelación sobre Javier Rabanal tras su salida de Universitario: "No..."

Universitario cayó 2-0 ante duro rival y preocupa a sus hinchas por rendimiento

La reserva de Universitario perdió por 2-0 ante su similar de Cristal en un importante duelo por la primera fecha del torneo benéfico organizado por Perú Champs.

Los goles de la escuadra celeste fueron anotados por José María Mellán y Yhonier López, quienes celebraron de forma eufórica sus anotaciones ante los cremas.

Universitario perdió 2-0 ante Sporting Cristal por la Perú Champs

Universitario perdió 2-0 ante Sporting Cristal por la Perú Champs

Cabe mencionar que el partido entre Universitario de Deportes vs Sporting Cristal se realizó en Punta Hermosa desde las 9.00 a. m.

Asimismo, ambas escuadras se preparan para el inicio de la Liga 3 que tiene programado su inicio el próximo 15 de mayo de 2026 y contará con la participación de más de 30 clubes.

Universitario de Deportes en el Perú Champs

Universitario de Deportes junto a Sporting Cristal, Alianza Lima y Sport Boys disputarán el título de Perú Champs con el objetivo de tener competencia para el inicio de la tercera división del fútbol peruano. Además, este torneo nacional sirve para que los futbolistas peruanos sean observados por el comando técnico de la selección peruana Sub-20.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Caín Fara reveló la manera en que se despidió Rabanal de Universitario: "No tuvimos la..."

  2. ¿Contra Rabanal? Jorge Araujo dejó tajante mensaje tras victoria de la 'U': "No van a perder la memoria"

  3. Calcaterra dio fuerte revelación sobre Javier Rabanal tras su salida de Universitario: "No..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano