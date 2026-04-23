¿Jorge Araujo se mantendrá como DT definitivo en la 'U'? Lo último que se sabe

Jorge Araujo cambió la imagen de Universitario tras los malos resultados que venían obteniendo. El técnico asumió el mando de forma interina y logró golear por 4-1 a Deportivo Garcilaso, un resultado que ha generado que varios hinchas pidan su continuidad al mando del equipo hasta el final de la temporada. Tras ello, se conoció que la directiva tomó una firme decisión.

¿Jorge Araujo se mantendrá como DT definitivo en Universitario?

La reciente victoria de los cremas en el Estadio Monumental dejó buenas sensaciones en los hinchas de cara a lo que será su siguiente duelo y reavivó el debate por la continuidad de Jorge Araujo en la dirección técnica, mientras la directiva sigue analizando opciones.

En ese sentido, durante el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta señaló que el técnico ya dejó en claro su deseo de permanecer en el primer equipo de Universitario. Por lo que, tras la goleada, la directiva decidió darle dos partidos más al mando y analizarán la opción de mantenerlo en el cargo.

Jorge Araujo mostró su gran relación con los jugadores abrazándolos tras gol de Álex Valera

"El 'Coco' (Jorge Araujo) dijo ayer que ojalá se cristalice en el contrato y que le encantaría (seguir en la 'U'). Además, valora el apoyo que Álvaro Barco le dio. Sin embargo, eso va a depender de un combo que son: los dos siguiente partidos y si en el mercado aparece una opción que encaje con todo el perfil. Si no lo encuentran y se dan los resultados con el 'Coco', lo van a valorar", indicó el mencionado comunicador.

Según indicó el periodista deportivo, esta decisión se da también ya que la directiva sigue buscando a un candidato que cumpla con el perfil que necesita el equipo. No obstante, en caso de no conseguir, es posible que decidan apostar por la permanencia del ‘Coco’ Araujo.

En un principio, la idea era que dirija hasta el partido ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. Sin embargo, ahora continuará en el interinato por lo menos hasta el duelo ante Alianza Atlético de Sullana.

Jairo Concha respaldó la continuidad de Jorge Araujo como DT

Por su parte, Jorge Araujo ya empezó a recibir el respaldo de los jugadores y fue Jairo Concha quien señaló que lo considera preparado para tomar las riendas del primer equipo, aunque señaló que dependerá de la directiva.

"Creo que 'Coco' (Jorge Araujo) está preparado para asumir la dirección técnica, pero eso va a depender del área deportiva. Nosotros vamos a seguir trabajando y entrenando para recuperar los puntos que perdimos", señaló el jugador.