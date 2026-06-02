¿Corre riesgo su matrimonio? La reciente boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez, celebrada hoy, martes 2 de junio, en una ceremonia íntima, podría verse perjudicada ante un posible ampay del cantante. Y es que, hace unas horas, luego que el evento parecía transcurrir en un ambiente de felicidad y amor, una advertencia inesperada ha generado preocupación entre los seguidores de la pareja.

El periodista Jhon Cano, quien fue ‘urraco’ del programa de Magaly Medina, reveló que ‘Magaly TV La Firme’ tendría listo un nuevo material que podría comprometer la imagen del ahora ex de Pamela Franco, lo que ha encendido las alarmas en torno a la nueva unión. ¿Qué podría pasar hoy? Esto es lo que se sabe.

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¡En el día de su boda! Anuncian AMPAY de Magaly que involucraría a Christian: "Karla, regresa a la notaría"

Durante la última emisión del programa '¡Eso háblalo!', Jhon Cano insinuó que la Urraca presentaría un material inédito que podría causar gran revuelo entre los recién casados. Este anuncio despertó rápido interés en redes sociales, donde el video se viralizó de inmediato.

“Hoy día enciendo la pradera. Pásenle la voz a Christian, pásenle la voz a Karla Tarazona, porque hoy Magaly Medina le va a dar el pastel que Karla estaba esperando. Miren que yo sí sé muchas cosas”, señaló el líder de Showpe con total seguridad.

Asimismo, Cano se tomó unos minutos para enviar un mensaje directo a Tarazona, quien pasó a la fila de las casadas en medio de la polémica tras las infidelidades pasadas de su ahora esposo. “Con todo el cariño del mundo, Karla, regresa a la notaría y di que has puesto mal tu firma porque hoy Magaly Medina va a encender la pradera”, sentenció el periodista. Sus comentarios no pasaron desapercibidos.

¿Christian Domínguez o Karla Tarazona se han pronunciado al respecto?

Hasta el momento, Karla Tarazona y Christian Domínguez no han hecho comentarios sobre las afirmaciones del creador de contenido.

La pareja, que recientemente contrajo matrimonio, continúa disfrutando de este significativo capítulo en sus vidas, sin hacer caso a sus detractores.