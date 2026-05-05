Pedro Aquino, mediocampista de Alianza Lima, se encuentra en medio del ojo de la tormenta tras la difusión de un ampay en el programa 'Magaly TV: la firme'. El 4 de abril, el programa de espectáculos mostró imágenes del futbolista entrando a la casa de Raiza Martínez, con quien supuestamente tuvo un encuentro íntimo el 28 de abril. Asimismo, la mujer mostró conversaciones privadas que corroboraban la cita entre ella y Aquino. ¿Qué ha dicho la todavía esposa del jugador, Katherine Fernández, al respecto?

Esposa de Pedro Aquino anuncia su separación definitiva tras AMPAY del futbolista con otra mujer

La respuesta de Katherine Fernández, madre de los hijos de Pedro Aquino y esposa del deportista, fue inmediata ante la divulgación de las pruebas evidentes de infidelidad. Este martes 5 de abril decidió publicar un comunicado en sus historias de Instagram, en el que manifestó su postura sobre la situación y puso fin a su matrimonio de 12 años con el jugador blanquiazul.

Esposa de Pedro Aquino anuncia su separación definitiva tras AMPAY del futbolista con otra mujer.

“En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio”, expresó en su red social.

Asimismo, Fernández solicitó públicamente respeto y privacidad para manejar esta situación en el entorno familiar. Además, aseguró que no ofrecerá más comentarios sobre los hechos y pidió comprensión a quienes están al tanto del caso.

“Dicha situación, de profundo impacto personal, será abordada en el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. En ese sentido, agradezco su comprensión y solicito que se respete el contenido del presente comunicado y el proceso por el que estamos atravesando”, añadió.

Esposa de Pedro Aquino envía mensaje directo para la modelo Raiza Martínez

La reciente publicación de Katherine Fernández también evidenció un mensaje claro para Raiza Martínez, la mujer implicada en el escándalo, quien, según se indicó, conocía el estado civil de Aquino.

La madre de familia expresó su pesar por la existencia de personas dispuestas a relacionarse con hombres ya comprometidos y exhortó a las mujeres a valorarse, para evitar situaciones que puedan menoscabar su dignidad.