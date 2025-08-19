¿Quién es la esposa de Pedro Aquino y cómo reaccionó ante su fichaje a Alianza Lima?

El fichaje de Pedro Aquino a Alianza Lima ha generado revuelo en el fútbol peruano, puesto que se convierte en la sexta incorporación del cuadro victoriano para el Torneo Clausura 2025 y Copa Sudamericana. En medio de la expectativa, los hinchas se hacen muchas preguntas respecto a la vida privada del jugador peruano, como por ejemplo, quién es su esposa.

¿Quién es la esposa de Pedro Aquino?

La esposa del futbolista peruano Pedro Aquino, quien llega al cuadro íntimo en reemplazo de Erick Noriega, responde al nombre de Katherine Fernández. Ambos mantienen una relación sentimental de muchos años, que comenzó cuando él jugaba en Sporting Cristal y ella era voleibolista. Juntos han formado una familia con tres hijas.

Además, se sabe que se comprometieron en febrero de 2019 y contrajeron matrimonio en mayo del mismo año, en una ceremonia íntima. Mediante sus redes sociales, se han compartido diversas fotografías de momentos felices juntos, destacando el amor que existe en la pareja.

Pedro Aquino y Katherine Fernández llevan una relación de casi una década.

Esposa de Pedro Aquino reacciona a su fichaje a Alianza Lima

En medio de lo que viene siendo la expectativa por la llegada del mediocampista al 'Equipo del Pueblo', su esposa compartió una historia en su cuenta de Instagram. Se logra ver que fue etiquetada en una foto en el que aparece Pedro Aquino y está acompañada con la frase: "Bienvenido, crack, al más grande del Perú". Posteriormente, publicó la postal de Alianza Lima y agregó: "Te amo".

Esposa de Pedro Aquino reacciona ante fichaje de Pedro Aquino. | Imagen: Instagram

Alianza Lima anunció el flamante fichaje de Pedro Aquino

Este 19 de agosto, Alianza Lima anunció el fichaje de Pedro Aquino como su sexto refuerzo para el Torneo Clausura 2025 y la Copa Sudamericana. El futbolista peruano llegará a préstamo desde Santos Laguna en México, hasta agosto del 2026, sin costo de traspaso.

"Bienvenido Pedro Aquino. A darlo todo por la blanquiazul", fue el mensaje del elenco íntimo para anunciar la llegada del volante de 30 años, quien será el reemplazo de Erick Noriega, nueva incorporación de Gremio de Brasil.

Alianza Lima anunció a Pedro Aquino como su sexto refuerzo.