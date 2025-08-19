El poderoso once de Alianza Lima con Pedro Aquino: ocho seleccionados para Gorosito

Al parecer esta temporada 2025 es una de las que más movimientos fuertes ha tenido, pues se han concretado imponentes fichajes con elementos de talla de selección. Como es el caso de Alianza Lima, que suma nada menos que ocho figuras que son convocables entre Perú y Bolivia.

La partida de Erick Noriega abrió el camino para que el club 'blanquiazul' apueste de lleno por Pedro Aquino. Con el fichaje del volante de 30 años, completan un plantel de jerarquía que apunta a pelear por el título nacional en la Liga 1 y a llegar hasta la última instancia de la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima anunció a Pedro Aquino.

De esta manera, Alianza Lima presume una delegación ambiciosa con siete jugadores de la selección peruana entre los que está:

Pedro Aquino

Paolo Guerrero

Carlos Zambrano

Sergio Peña

Kevin Quevedo

Renzo Garcés

Miguel Trauco

Guillermo Viscarra (Bolivia).

Pero además tiene elementos que marcan la diferencia en el campo y son determinantes para hacer que los íntimos aspiren a levantar trofeos al final de temporada como Guillermo Enríquez, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Hernán Barcos, Alan Cantero, Gaspar Gentile entre otros.

Potente once de Alianza Lima con Pedro Aquino

Guillermo Viscarra, Guillermo Enriquez, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

¿Cuándo debutará Pedro Aquino con Alianza Lima?

El debut de Pedro Aquino en Alianza Lima aún no tiene fecha confirmada. El volante de 30 años no estará disponible para el choque ante Universidad Católica de Ecuador este miércoles 20 de agosto en Quito. La expectativa está puesta en el clásico frente a Universitario, el domingo 24 en el Monumental, aunque su presencia no está asegurada. Probablemente sea al regresar de la 'para' por fecha FIFA.