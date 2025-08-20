0

Franco Navarro dio inesperada opinión sobre Pedro Aquino en Alianza Lima: "Está identificado..."

Franco Navarro se pronunció sobre el fichaje de Pedro Aquino con Alianza Lima para el Clausura y dio una tajante opinión recordando su pasado en Sporting Cristal. ¿Qué dijo?

Pedro Aquino dio la gran sorpresa en el último día del mercado de pases al firmar por Alianza Lima para disputar el Torneo Clausura. El ex Sporting Cristal vestirá la camiseta de un clásico rival y buscará sumar un nuevo título a su carrera. Como era de esperarse, el fichaje generó múltiples reacciones y una de las más comentadas fue la de Franco Navarro, quien sorprendió con una inédita opinión sobre el jugador.

Previo al duelo ante Universidad Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el director deportivo blanquiazul conversó con 'Movistar Deportes' y fue consultado por la llegada de Aquino, recordando su hinchaje por el cuadro rimense.

Navarro no dudó en señalar que los futbolistas son profesionales y que, aunque Aquino siempre estuvo identificado con Sporting Cristal, las circunstancias hicieron posible que hoy pueda defender a Alianza Lima. Además, no dudo en elogiar al pivote, por su gran trayectoria.

"Todos son de diferentes equipos, pero se trata de un profesional (Pedro Aquino). Obviamente, está identificado con Sporting Cristal, pero la vida y las oportunidades lo trajeron a Alianza. Es un jugador mundialista, vigente en la selección, y tenemos el orgullo de tenerlo en casa", manifestó el directivo blanquiazul.

Franco Navarro opinó sobre el partido ante Universidad Católica

De igual manera, el retirado futbolista también comentó sobre lo que será el partido de vuelta ante Universidad Católica y recalcó que aún no hay nada definido, pero tiene la confianza en poder avanzar a la siguiente etapa del torneo Conmebol.

"No hay nada servido. Obviamente, hay confianza en la capacidad y el gran compromiso que tiene este grupo humano, encabezado por 'Pipo' (Néstor Gorosito) y su cuerpo técnico. Nadie nos va a poder quitar la ilusión de poder salir con un triunfo", aseveró.

