Franco Navarro dio inesperada opinión sobre Pedro Aquino en Alianza Lima: "Está identificado..."
Franco Navarro se pronunció sobre el fichaje de Pedro Aquino con Alianza Lima para el Clausura y dio una tajante opinión recordando su pasado en Sporting Cristal. ¿Qué dijo?
Pedro Aquino dio la gran sorpresa en el último día del mercado de pases al firmar por Alianza Lima para disputar el Torneo Clausura. El ex Sporting Cristal vestirá la camiseta de un clásico rival y buscará sumar un nuevo título a su carrera. Como era de esperarse, el fichaje generó múltiples reacciones y una de las más comentadas fue la de Franco Navarro, quien sorprendió con una inédita opinión sobre el jugador.
PUEDES VER: Alianza Lima vs U Católica: la imponente alineación de Gorosito para clasificar en Quito
Previo al duelo ante Universidad Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el director deportivo blanquiazul conversó con 'Movistar Deportes' y fue consultado por la llegada de Aquino, recordando su hinchaje por el cuadro rimense.
Navarro no dudó en señalar que los futbolistas son profesionales y que, aunque Aquino siempre estuvo identificado con Sporting Cristal, las circunstancias hicieron posible que hoy pueda defender a Alianza Lima. Además, no dudo en elogiar al pivote, por su gran trayectoria.
"Todos son de diferentes equipos, pero se trata de un profesional (Pedro Aquino). Obviamente, está identificado con Sporting Cristal, pero la vida y las oportunidades lo trajeron a Alianza. Es un jugador mundialista, vigente en la selección, y tenemos el orgullo de tenerlo en casa", manifestó el directivo blanquiazul.
Franco Navarro opinó sobre el partido ante Universidad Católica
De igual manera, el retirado futbolista también comentó sobre lo que será el partido de vuelta ante Universidad Católica y recalcó que aún no hay nada definido, pero tiene la confianza en poder avanzar a la siguiente etapa del torneo Conmebol.
"No hay nada servido. Obviamente, hay confianza en la capacidad y el gran compromiso que tiene este grupo humano, encabezado por 'Pipo' (Néstor Gorosito) y su cuerpo técnico. Nadie nos va a poder quitar la ilusión de poder salir con un triunfo", aseveró.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90