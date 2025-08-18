- Hoy:
Prensa mexicana dio rotundo comentario sobre la llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima: "Un..."
La prensa mexicana reaccionó a la llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima y lanzó un contundente comentario sobre el mediocampista peruano tras su salida de la Liga MX rumbo a la Liga 1.
Alianza Lima concretó la llegada de Pedro Aquino a través de un préstamo negociado con Santos Laguna por un año. Tras ello, la prensa mexicana no fue ajena a esta información y comenzó a comentar sobre esta nueva salida de la Liga MX hacia la Liga 1.
PUEDES VER: Reimond Manco dio fuerte calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."
El medio Telediario México salió al frente para dar un rotundo comentario sobre el préstamo de Aquino a Alianza Lima. La crítica del portal se basó en sus constantes lesiones y el bajo rendimiento en la última temporada al no superar su dolor en la rodilla derecha.
"El mediocampista peruano se irá del club tras un paso marcado por lesiones y bajo rendimiento", se puede leer en el medio reconocido mexicano.Prensa mexicana dio rotundo comentario sobre el préstamo de Aquino a Alianza: "Un paso marcado por lesiones y bajo rendimiento"
Esto se da debido a que Aquino no logró superar su lesión y tuvo constantes recaídas ante el dolor en la rodilla, por lo que no pudo jugar todos los partidos del Torneo Clausura 2024/2025 junto a Santos Laguna.
Por lo que Pedro Aquino no fue tomado en cuenta para esta nueva temporada a pesar de estar en condiciones óptimas, según el comunicado lanzado por el mismo club.
El técnico Francisco Rodríguez Vílchez no consideró a Aquino para el Torneo Apertura 2025/2026, por lo que el mediocampista entrenaba en la Sub-21, esperando concretar un fichaje con otro club.
No obstante, su llegada al fútbol peruano se va a concretar debido a que Alianza Lima vio bien el hecho de repatriar a Pedro Aquino, quitándole la posibilidad a Cristal de volver a tener a su exjugador y canterano, tras la salida de Erick Noriega.
