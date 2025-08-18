Barcos sorprende con fuerte calificativo sobre U. Católica previo al duelo ante Alianza: "Un..."

0
Barcos sorprende con fuerte calificativo sobre U. Católica previo al duelo ante Alianza

Hernán Barcos sorprendió a todos al dar un firme calificativo sobre Universidad Católica de Ecuador antes del duelo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Luis Blancas
Hernán Barcos sorprende con fuerte calificativo sobre U. Católica previo al duelo ante Alianza Lima
Hernán Barcos sorprende con fuerte calificativo sobre U. Católica previo al duelo ante Alianza Lima | Composición: Líbero
Alianza Lima se enfrentará a Universidad Católica de Ecuador en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La delegación íntima partió hacia Quito para disputar el partido y, durante su arribo, Hernán Barcos fue entrevistado, expresando un fuerte comentario sobre el rival de turno.

Dirigente de Alianza Lima acusó a Universitario tras polémicas en la Liga 1: "Viejas artimañas"

PUEDES VER: Directivo de Alianza hizo un duro comentario contra Universitario tras polémica: "Viejas artimañas"

Barcos, goleador de Alianza Lima, partió junto al plantel desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez hacia el país ecuatoriano para disputar el duelo contra U. Católica, teniendo en cuenta que llevan una ventaja de 2 a 0. Es por eso que, ni bien llegando a tierra norteña, dejó una dura opinión sobre los locales.

Video: Jax Latin Media

"Sabemos que será difícil, un buen club y entrenador. Tratamos de jugar de igual a igual, no meternos atrás e ir a proponer. La altura solo es ventaja para ellos", afirmó Barcos al medio Jax Latin Media en su llegada a Ecuador.

Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana

Cabe destacar que en el duelo de ida de los octavos de final de la Sudamericana, Alianza Lima venció por 2 a 0 a Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Ahora ambas escuadras se medirán en el enfrentamiento de vuelta en el Estadio Olímpico de Atahualpa, Quito, el miércoles 20 de agosto de 2025 a las 19:30 p.m. (hora Perú).

Alianza Lima tiene una ventaja de 2 a 0 sobre Universidad Católica de Ecuador por el duelo de ida de la Copa Sudamericana 2025.

Una victoria aliancista los pondría en los cuartos de final, pero una dura caída los eliminaría por completo del torneo internacional y sus aspiraciones de ser campeones por primera vez de la Copa Sudamericana.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

