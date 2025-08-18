Reimond Manco dio fuerte calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."

Alianza Lima concretó la llegada de Pedro Aquino, su última incorporación a la plantilla para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Tras esto, Reimond Manco salió al frente para dar un fuerte comentario sobre el nuevo jugador aliancista.

Con el acuerdo confirmado entre Alianza Lima y Santos Laguna por el préstamo de Pedro Aquino por un año y con opción de compra, Manco utilizó su programa "Línea de 5" para analizar la llegada del mediocampista de la selección al fútbol peruano luego de varias temporadas.

"Si Aquino es un jugador que ya dejó la lesión atrás y que viene a Alianza en su 100%, es un fichajazo", afirmó en su medio transmitido por el canal de YouTube llamado Denganche.

Cabe destacar que Pedro Aquino venía entrenando en la Sub-21 de Santos Laguna al no ser tomado en cuenta por el nuevo entrenador en el reinicio de la Liga MX para el Torneo Apertura 2025.

Pedro Aquino será jugador de Alianza Lima a préstamo por un año con opción de compra.

A su vez, antes de concretar el préstamo, se especulaba que el volante tenía una lesión, pero el club mexicano salió al frente con un comunicado para avisar a los clubes interesados que Aquino sí está en condiciones óptimas para disputar juegos de alto rendimiento.

Esto sucedió después de que el volante de la selección peruana se sometiera a una operación en la rodilla derecha para una limpieza de meniscos a mediados de marzo de 2024. Esta cirugía lo alejó de la etapa final del Clausura de la Liga MX y su rendimiento disminuyó debido a recaídas.

Por último, Pedro Aquino llega a Alianza Lima con 6 partidos de 17 encuentros posibles en el Torneo Clausura de la Liga MX. Obteniendo solo 270 minutos de juego en toda la temporada.