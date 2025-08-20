Fossati dio llamativo calificativo a Pedro Aquino tras anunciarse su fichaje por Alianza: "Son..."

Pedro Aquino fue anunciado como la flamante contratación de Alianza Lima, procedente de Santos Laguna. Su llegada a Matute, representa un gran salto de calidad en el fútbol peruano al ser mundialista con Perú en Rusia 2018. En medio de este escenario, el estratega uruguayo de Universitario, Jorge Fossati no calló y se pronunció categóricamente.

Jorge Fossati dejó firme calificativo sobre Pedro Aquino tras fichaje por Alianza Lima

En una reciente entrevista el experimentado DT lo calificó como uno de "los mejores" que acaba de retornar a nuestro balompié nacional. Como se recuerda, el volante estuvo 8 años en el extranjero, y hace poco defendió la camiseta de Santos Laguna de México.

Pedro Aquino es el último fichaje de Alianza Lima en el mercado de pases del Clausura 2025/Composición: GLR

"Me parece que todo jugador que estuvo o está dentro de los posibles convocados para la selección, quiere decir que de alguna manera, para ponerle alguna palabra, son los mejores, por lo menos los mejores peruanos, y que vuelvan a la Liga y que estén en la Liga, como acá tenemos a (Anderson) Santamaría y Jesús (Castillo), me parece que le hace bien al fútbol peruano", dijo el 'Nonno'.

(Video: El Diez)

Un dato no menor es que, durante su etapa como entrenador de la selección peruana, la 'Roca' tuvo una nula participación en la 'Blanquirroja'. De hecho, su convocatoria se frustró debido a algunas lesiones que atravesaba el mediocampista de 30 años. Sin embargo, últimamente sí fue llamado al 'equipo de todos' por Óscar Ibáñez.

Aquino afrontó un total de 13 partidos oficiales con Santos Laguna de México en la temporada 2024/25. Mientras que, un año anterior llegó a jugar 25 encuentros, de los cuales, anotó un gol y dio 3 asistencias, respectivamente.

Pedro Aquino: trayectoria profesional como futbolista