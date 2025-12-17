Fichajes de Liga 1 2026: altas, bajas y rumores del mercado de pases del fútbol peruano

El libro de pases de la Liga 1 2026 ya está en marcha y los equipos del fútbol peruano trabajan intensamente para reforzar sus planteles de cara a la nueva temporada. Clubes como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC, entre los 18 participantes, priorizan fichajes impactantes, renovaciones y salidas con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato.
Fichajes 2026 de Universitario
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Javier Rabanal (DT)
|Sebastián Britos
|Diego Romero
|Diego Churín
|Abel Hernández
|Gabriel Costa
|Gonzalo Mastriani
|Jairo Vélez
|Michael Hoyos
|Jorge Fossati - DT
|Rodrigo Ureña
Fichajes 2026 de Alianza Lima
|Altas
|Bajas
|Rumores
|D’ Alessandro Montenegro
|Pablo Ceppelini
|Federico Girotti
|Alejandro Duarte
|Guillermo Enrique
|Cristian Carbajal
|Ricardo Lagos
|Jairo Vélez
|Hernán Barcos
|Pablo Guede - DT
|Néstor Gorosito - DT
|Luis Ramos
Fichajes 2026 de Sporting Cristal
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Alejandro Duarte
|Gabriel Santana
|Nicolás Pasquini
|Andrey Estupiñán
|Guillermo Enrique
|Jhilmar Lora (salida)
Fichajes 2026 de Cusco FC
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Gabriel Carabajal
|Luis Ramos
|José Manzaneda
|Gu Rum Choi
|Diego Soto
|José Bolívar
Fichajes 2026 de FBC Melgar
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Pablo Erustes
|Mathias Llontop
|Jeriel De Santis
|Mariano Barreda
|Percy Liza
|Pier Barrios
Fichajes 2026 de Cienciano
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Horacio Melgarejo (DT)
|Carlos Desio - DT
|Matías Sucar
|Claudio Núñez
|Beto da Silva
|Gustavo Dulanto
|Gerson Barreto
|Nicolás Amasifuén
|Ítalo Espinoza
|Ignacio Barrios
|Claudio Torrejón
|Agustín Gonzáles
|Adrián Ascues
Fichajes 2026 de Alianza Atlético
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Federico Urciuoli - DT
|Gerardo Ameli - DT
|Mariano Barreda
|Diego Melián
|Agustín Graneros
|Federico Illanes
|Horacio Benincasa
Fichajes 2026 de Deportivo Garcilaso
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Hernán Lisi - DT
|Carlos Bustos - DT
|Horacio Benincasa
|Pablo Erustes
|Agustín Graneros
|Juan Diego Lojas
|Claudio Torrejón
|Carlos Beltrán
|Beto da Silva
|Adrián Ascues
Fichajes 2026 de Sport Huancayo
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Yorleys Mena
|Janio Pósito
|Franco Caballero
|Marlon de Jesús
|Rick Campodónico
|Jeremy Rostaing
|Jeremy Canela
Fichajes 2026 de ADT
|ATLAS
|BAJAS
|RUMORES
|Aylton Mazzo
|Horacio Melgarejo - DT
|Carlos Grados
|Gu Rum Choi
|D'Alessandro Montenegro
|Gerson Barreto
Fichajes 2026 de Los Chankas
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Gonzalo Rizzo
|José Manzaneda
|Jarlín Quintero
|Santiago Torres
|Janio Pósito
|Pablo Bueno
|Brayan Guevara
|Franz Schmidt
|Abdiel Ayarza
|Willy Díaz
|Kenyi Barrios
|Fred Zamalloa
|David Dioses
Fichajes 2026 de Atlético Grau
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Diego Soto
|José Bolívar
|Daniel Franco
Fichajes 2026 de Sport Boys
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Mathías Llontop
|Cristian Carbajal
|Diego Melián
|Jesús Huamán
|Federico Illanes
|Enzo De la Peña
|Renzo Alfani
|Jorge Ríos
|Anghelo Flores
|Fidel Martínez
|André Vásquez
|Gilmar Rodríguez
|Percy Liza
|Benjamín Villalta
|Fabrizio Roca
|Axel Domínguez
|Emile Franco
|Matías Almirón
|Rodrigo Colombo
|Juan Carlos Cabanillas - DT
Fichajes 2026 de Juan Pablo II
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Christian Cueva
|Santiago Acasiete - DT
|Marcelo Zuleta - DT
|Renzo Alfani
|Erinson Ramírez
|Nilton Ramírez
Fichajes 2026 de UTC
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Carlos Bustos - DT
|Jarlín Quintero
|Ignacio Barrios
|Marlon de Jesús
Fichajes 2026 de Comerciantes Unidos
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Alexander Lecaros
|Claudio Biaggio - DT
Fichajes 2026 de FC Cajamarca
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Carlos Silvestri - DT
|Juan Carlos Malpica - DT
|Axel Moyano
|Matías Almirón
|André Vásquez
|Pablo Lavandeira
|Hernán Barcos
|Cristian Neira
Fichajes 2026 de CD Moquegua
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Nicolás Amasifuén
|Jersson Vásquez
|Aldair Perleche
|Juan Diego Lojas
|Carlos Grados
|Christian Enciso
Liga 1 2026 - nuevo formato de la temporada
- Apertura y Clausura con 18 equipos
El campeonato se disputará en dos torneos: Apertura y Clausura, cada uno con 17 fechas. El equipo que termine primero en cada certamen será proclamado ganador del torneo corto correspondiente.
- Cómo se definirá al campeón de la Liga 1 2026
Si un mismo club gana el Apertura y el Clausura, se consagrará campeón nacional de forma directa. En ese escenario, el subcampeón se definirá mediante un playoff entre el segundo y el cuarto lugar de la tabla acumulada.
Si los campeones de ambos torneos son distintos, el título se resolverá en playoffs, donde el primero de la tabla acumulada enfrentará al cuarto y el segundo al tercero. El mejor ubicado tendrá la ventaja de cerrar la llave como local.
- Reglas para los jugadores extranjeros
Cada club podrá inscribir hasta seis futbolistas extranjeros al inicio de la temporada. Durante el campeonato, podrán sumar un séptimo extranjero, siempre que no cuenten con jugadores nacionalizados en el plantel.
- Cambios permitidos durante la temporada
El reglamento autoriza a los clubes a realizar hasta dos cambios de jugadores extranjeros a mitad de año, permitiendo ajustes de cara al tramo final del campeonato.