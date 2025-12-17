0

Fichajes de Liga 1 2026: altas, bajas y rumores del mercado de pases del fútbol peruano

Conoce todas las actualizaciones del mercado de fichajes de la Liga 1 2026, con detalles al día sobre renovaciones, bajas y las decisiones más recientes de los 18 clubes peruanos.

Shirley Marcelo
Fichajes de la Liga 1 2026.
Fichajes de la Liga 1 2026. | composición Líbero
El libro de pases de la Liga 1 2026 ya está en marcha y los equipos del fútbol peruano trabajan intensamente para reforzar sus planteles de cara a la nueva temporada. Clubes como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC, entre los 18 participantes, priorizan fichajes impactantes, renovaciones y salidas con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato.

Fichajes 2026 de Universitario

ALTASBAJASRUMORES
Javier Rabanal (DT) Sebastián BritosDiego Romero
Diego ChurínAbel Hernández
Gabriel CostaGonzalo Mastriani
Jairo VélezMichael Hoyos
Jorge Fossati - DT
Rodrigo Ureña

Fichajes 2026 de Alianza Lima

AltasBajasRumores
D’ Alessandro Montenegro Pablo CeppeliniFederico Girotti
Alejandro Duarte Guillermo Enrique
Cristian Carbajal Ricardo Lagos
Jairo Vélez Hernán Barcos
Pablo Guede - DT Néstor Gorosito - DT
Luis Ramos

Fichajes 2026 de Sporting Cristal

ALTASBAJASRUMORES
Alejandro DuarteGabriel Santana
Nicolás PasquiniAndrey Estupiñán
Guillermo Enrique
Jhilmar Lora (salida)

Fichajes 2026 de Cusco FC

ALTASBAJASRUMORES
Gabriel CarabajalLuis Ramos
José Manzaneda
Gu Rum Choi
Diego Soto
José Bolívar

Fichajes 2026 de FBC Melgar

ALTASBAJASRUMORES
Pablo Erustes Mathias Llontop
Jeriel De SantisMariano Barreda
Percy Liza
Pier Barrios

Fichajes 2026 de Cienciano

ALTASBAJASRUMORES
Horacio Melgarejo (DT) Carlos Desio - DTMatías Sucar
Claudio Núñez Beto da SilvaGustavo Dulanto
Gerson Barreto Nicolás Amasifuén
Ítalo EspinozaIgnacio Barrios
Claudio Torrejón
Agustín Gonzáles
Adrián Ascues

Fichajes 2026 de Alianza Atlético

ALTASBAJASRUMORES
Federico Urciuoli - DTGerardo Ameli - DT
Mariano Barreda Diego Melián
Agustín Graneros
Federico Illanes
Horacio Benincasa

Fichajes 2026 de Deportivo Garcilaso

ALTASBAJASRUMORES
Hernán Lisi - DTCarlos Bustos - DT
Horacio Benincasa Pablo Erustes
Agustín GranerosJuan Diego Lojas
Claudio TorrejónCarlos Beltrán
Beto da Silva
Adrián Ascues

Fichajes 2026 de Sport Huancayo

ALTASBAJASRUMORES
Yorleys MenaJanio Pósito
Franco CaballeroMarlon de Jesús
Rick Campodónico
Jeremy Rostaing
Jeremy Canela

Fichajes 2026 de ADT

ATLASBAJASRUMORES
Aylton Mazzo Horacio Melgarejo - DT
Carlos Grados
Gu Rum Choi
D'Alessandro Montenegro
Gerson Barreto

Fichajes 2026 de Los Chankas

ALTASBAJASRUMORES
Gonzalo RizzoJosé Manzaneda
Jarlín Quintero Santiago Torres
Janio Pósito Pablo Bueno
Brayan Guevara Franz Schmidt
Abdiel Ayarza Willy Díaz
Kenyi Barrios Fred Zamalloa
David Dioses

Fichajes 2026 de Atlético Grau

ALTASBAJASRUMORES
Diego Soto
José Bolívar
Daniel Franco

Fichajes 2026 de Sport Boys

ALTASBAJASRUMORES
Mathías Llontop Cristian Carbajal
Diego MeliánJesús Huamán
Federico IllanesEnzo De la Peña
Renzo Alfani Jorge Ríos
Anghelo FloresFidel Martínez
André VásquezGilmar Rodríguez
Percy Liza Benjamín Villalta
Fabrizio Roca
Axel Domínguez
Emile Franco
Matías Almirón
Rodrigo Colombo
Juan Carlos Cabanillas - DT

Fichajes 2026 de Juan Pablo II

ALTASBAJASRUMORES
Christian CuevaSantiago Acasiete - DT
Marcelo Zuleta - DTRenzo Alfani
Erinson Ramírez
Nilton Ramírez

Fichajes 2026 de UTC

ALTASBAJASRUMORES
Carlos Bustos - DTJarlín Quintero
Ignacio Barrios
Marlon de Jesús

Fichajes 2026 de Comerciantes Unidos

ALTASBAJASRUMORES
Alexander LecarosClaudio Biaggio - DT

Fichajes 2026 de FC Cajamarca

ALTASBAJASRUMORES
Carlos Silvestri - DTJuan Carlos Malpica - DTAxel Moyano
Matías Almirón André VásquezPablo Lavandeira
Hernán Barcos Cristian Neira

Fichajes 2026 de CD Moquegua

ALTASBAJASRUMORES
Nicolás AmasifuénJersson Vásquez
Aldair Perleche
Juan Diego Lojas
Carlos Grados
Christian Enciso

Liga 1 2026 - nuevo formato de la temporada

  • Apertura y Clausura con 18 equipos

El campeonato se disputará en dos torneos: Apertura y Clausura, cada uno con 17 fechas. El equipo que termine primero en cada certamen será proclamado ganador del torneo corto correspondiente.

  • Cómo se definirá al campeón de la Liga 1 2026

Si un mismo club gana el Apertura y el Clausura, se consagrará campeón nacional de forma directa. En ese escenario, el subcampeón se definirá mediante un playoff entre el segundo y el cuarto lugar de la tabla acumulada.

Si los campeones de ambos torneos son distintos, el título se resolverá en playoffs, donde el primero de la tabla acumulada enfrentará al cuarto y el segundo al tercero. El mejor ubicado tendrá la ventaja de cerrar la llave como local.

  • Reglas para los jugadores extranjeros

Cada club podrá inscribir hasta seis futbolistas extranjeros al inicio de la temporada. Durante el campeonato, podrán sumar un séptimo extranjero, siempre que no cuenten con jugadores nacionalizados en el plantel.

  • Cambios permitidos durante la temporada

El reglamento autoriza a los clubes a realizar hasta dos cambios de jugadores extranjeros a mitad de año, permitiendo ajustes de cara al tramo final del campeonato.

No olvides revisar tu agenda deportiva

