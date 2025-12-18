Sporting Cristal hizo oficial la salida de futbolista de casi un millón de euros: "Gracias por todo"

Sporting Cristal confirmó la salida definitiva de Jhilmar Lora luego de culminar su contrato a fines del 2025. El lateral derecho, formado en tienda celeste, no continuará su carrera en la institución 'bajopontina' y apunta a nuevos retos en su carrera profesional. El futbolista fue parte del título 2020 y tiene buenos recuerdos por su entrega en el club.

Sporting Cristal despidió a Jhilmar Lora

A través de redes sociales, Sporting Cristal confirmó la salida de Jhilmar Lora luego de más de cinco temporadas con el cuadro celeste. Es una noticia que se comentaba y que se definió en las últimas horas. El cuadro celeste apunta a una reestructuración total, sabiendo que tiene como principal objetivo el título nacional 2026.

De hecho, Jhilmar Lora fue descartado para que forme parte de los elegidos para los partidos del Torneo Clausura, pero luego decidió quedarse en busca de pelear el puesto. Sin embargo, solo pudo afrontar ciertos minutos y ahora queda libre para que cualquier elenco de la Liga 1 lo fiche.

"¡Muchas gracias por todo, Jhilmar! Jhilmar Lora no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde el Fútbol Formativo, siendo parte del plantel profesional que obtuvo el título nacional de 2020. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante estos años con la Celeste ¡Muchos éxitos!", informó Sporting Cristal en sus redes sociales.

Sporting Cristal anuncia salida de Jhilmar Lora.

Jhilmar Lora y su primer gol con Sporting Cristal

Jhilmar Lora es artífice de uno de los goles más gritados en la historia de Sporting Cristal. Su anotación ante Nacional de Paraguay en la vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores 2023 valió para asegurar la clasificación a la siguiente ronda bajo la dirección de Tiago Nunes.

Valor de mercado de Jhilmar Lora

Según el portal "Transfermarkt", Jhilmar Lora tiene un valor de mercado de 650 mil euros a sus 25 años de edad. El lateral derecho tuvo su mejor versión en la temporada 2023, en el que llegó a valer 1 millón de euros. Su nivel fue decayendo en vista a sus rendimientos en el primer equipo celeste.