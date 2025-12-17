0

Sporting Cristal anunció la salida de uno de sus principales futbolistas: "¡Muchos éxitos!"

¡Confirmado! Sporting Cristal le comunicó a su hinchada la salida de uno de los principales futbolistas que tiene el plantel dirigido por Paulo Autuori.

Francisco Esteves
Sporting Cristal sorprendió con salida de futbolista.
Sporting Cristal sorprendió con salida de futbolista. | Foto: Sporting Cristal - X.
COMPARTIR

¡Es oficial! Ha comenzado el mercado de fichajes y todos los clubes vienen realizando sus respectivas 'jugadas'. Sin embargo, este libro de pases no solo sirve para reforzarse sino también tiene el objetivo de desvincularse de elementos que ya no son útiles para cada equipo. Por ejemplo, recientemente Sporting Cristal le comunicó a su afición la salida de un futbolista extranjero y es una nueva baja para Paulo Autuori.

Futbolista que dejó Alianza Lima fichó por Cienciano.

PUEDES VER: Alianza Lima no le renovó contrato y acaba de ser anunciado por Cienciano para el 2026

De momento, son más las partidas que fichajes en tienda celeste, ya que hasta ahora no han comunicado ni una contratación. En ese sentido, ahora los del Rímac confirmaron la salida de Nicolás Pasquini, lateral izquierdo que llegó el pasado 2023 al fútbol peruano y su contrato acaba de culminar, por lo que deberá buscar una nueva institución deportiva, ya sea en la Liga 1 o el extranjero, para continuar con su carrera profesional.

"¡Gracias por todo, Nico! Nicolás Pasquini no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2023. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante este tiempo con la Celeste. ¡Muchos éxitos!", precisó Sporting Cristal mediante una publicación en su cuenta oficial de 'X'. De esta forma, luego de tres temporadas el defensor argentino se va del cuadro bajopontino.

Sporting Cristal

Nicolás Pasquini no va más en Sporting Cristal.

Números de Nicolás Pasquini en Sporting Cristal

Desde que llegó en el 2023, Nicolás Pasquini ha jugado 89 partidos con la camiseta de Sporting Cristal y se convirtió en uno de los principales futbolistas del club, más allá de que en algunas ocasiones los hinchas decidieron criticarlo. En ese lapso, el lateral izquierdo llegó a marcar 1 gol y convirtió 6 asistencias.

¿En qué clubes ha jugado Nicolás Pasquini?

Estos son los clubes de Nicolás Pasquini:

  • Atlanta
  • Lanús
  • Estudiantes de La Plata
  • Talleres de Córdoba
  • Sporting Cristal

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima no le renovó contrato y acaba de ser anunciado por Cienciano para el 2026

  2. Oficial: Conmebol confirmó los rivales de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano