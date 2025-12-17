Sporting Cristal anunció la salida de uno de sus principales futbolistas: "¡Muchos éxitos!"

¡Es oficial! Ha comenzado el mercado de fichajes y todos los clubes vienen realizando sus respectivas 'jugadas'. Sin embargo, este libro de pases no solo sirve para reforzarse sino también tiene el objetivo de desvincularse de elementos que ya no son útiles para cada equipo. Por ejemplo, recientemente Sporting Cristal le comunicó a su afición la salida de un futbolista extranjero y es una nueva baja para Paulo Autuori.

De momento, son más las partidas que fichajes en tienda celeste, ya que hasta ahora no han comunicado ni una contratación. En ese sentido, ahora los del Rímac confirmaron la salida de Nicolás Pasquini, lateral izquierdo que llegó el pasado 2023 al fútbol peruano y su contrato acaba de culminar, por lo que deberá buscar una nueva institución deportiva, ya sea en la Liga 1 o el extranjero, para continuar con su carrera profesional.

"¡Gracias por todo, Nico! Nicolás Pasquini no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2023. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante este tiempo con la Celeste. ¡Muchos éxitos!", precisó Sporting Cristal mediante una publicación en su cuenta oficial de 'X'. De esta forma, luego de tres temporadas el defensor argentino se va del cuadro bajopontino.

Nicolás Pasquini no va más en Sporting Cristal.

Números de Nicolás Pasquini en Sporting Cristal

Desde que llegó en el 2023, Nicolás Pasquini ha jugado 89 partidos con la camiseta de Sporting Cristal y se convirtió en uno de los principales futbolistas del club, más allá de que en algunas ocasiones los hinchas decidieron criticarlo. En ese lapso, el lateral izquierdo llegó a marcar 1 gol y convirtió 6 asistencias.

¿En qué clubes ha jugado Nicolás Pasquini?

Estos son los clubes de Nicolás Pasquini: