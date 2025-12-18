Sporting Cristal dio el batacazo y fichó a figura brasileña para salir campeón de la Liga

Sporting Cristal anunció al jugador brasileño Gabriel Santana como su flamante fichaje de cara a la Liga 1 de la temporada 2026. Sin embargo, no solo el fútbol masculino trae sorpresas, sino que el femenino publicó de forma oficial a su reciente fichaje para lograr el título de la Liga Femenina 2026: Estamos hablando de la brasileña Tamara Alves.

Sporting Cristal fichó a futbolista de Brasil para salir campeón de la Liga

Cristal Femenino utilizó sus redes sociales para anunciar el fichaje de la delantera Alves como su primera incorporación para la temporada 2026 del campeonato.

"Tamara Alves, centrodelantera brasileña de 25 años, será nuestro primer refuerzo internacional para la Temporada 2026. ¡Éxitos en esta etapa con la Celeste!", se puede leer en X (antes Twitter).

Sporting Cristal presentó a Tamara Alves como su flamante fichaje.

La futbolista de 25 años llega a la tienda celeste luego de defender los colores de Ipajuca y Potiguar, ambos clubes femeninos del país brasileño.

Antes de llegar a territorio peruano, la delantera marcó un total de 18 goles en 17 partidos disputados, por lo que es una gran apuesta de Cristal, que busca ser protagonista del fútbol femenino tras varios años de no serlo.

Con esta presentación, Sporting Cristal anunció a su primer refuerzo para competir en la Liga Femenina Peruana. Anteriormente, publicó la renovación de 15 futbolistas.

Así como ingresan, también salen, por lo que las rimenses también anunciaron de forma oficial la salida de 10 futbolistas que ahora buscarán nuevos horizontes.