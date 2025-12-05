¡Bombazo! Sporting Cristal confirmó el fichaje de exatacante de Universitario para todo el 2026

La temporada 2025 en Sporting Cristal no terminó como lo deseado, por ello para la próxima temporada decidieron incorporar a destacadas futbolistas. En las últimas horas, los celestes confirmaron la incorporación de Alessia Sanllehi.

Alessia es una destacada jugadora que tiene presencia en la selección peruana y cumplió una gran temporada en Mannucci, donde fue una de las figuras del cuadro carlista.

Formó parte de las divisiones menores de Sporting Cristal, pero en el 2023 decidió dejar el cuadro celeste y firmar con Universitario de Deportes. Una medida que sorprendió a varios.

Alessia volvió a Sporting Cristal tras tres temporadas.

"Nuestra canterana regresa luego de 3 temporadas, fortalecida y decidida a dejarlo todo por nuestros colores. ¡Bienvenida a casa, Alessia!", indicó el conjunto rimenes en sus redes sociales, compartiendo un emotivo video.

Alessia Sanllehi besó el escudo de Universitario

En la Noche Crema del 2023, Universitario presentó su equipo femenino. Cuando le tocó el turno a Alessia para ingresar al campo, la atacante de 22 años besó la camiseta del cuadro crema.

Alessia Sanllehi besó la camiseta de Universitario.

Los equipos de Alessia Sanllehi

Alessia pasó por los siguientes equipos: Sporting Cristal, Universitario y Carlos A. Mannucci. La atacante realizó las divisiones menores en el cuadro celeste.

Además, fue campeona nacional y goleadora del torneo Conmebol Femenino en el 2018 y 2019. Destaca por su juego aéreo y efectividad cuando pisa el área.