0
EN VIVO
Perú vs Venezuela Vóley HOY EN VIVO, Juegos Bolivarianos 2025

¡Bombazo! Sporting Cristal confirmó el fichaje de exatacante de Universitario para todo el 2026

Estuvo en el Monumental, besó el escudo de Universitario y ahora, decidió aceptar la oferta de Sporting Cristal. La gran sorpresa en el mercado de pases.

Jesús Yupanqui
Ex Universitario es el gran fichaje de Sporting Cristal para la temporada 2026.
Ex Universitario es el gran fichaje de Sporting Cristal para la temporada 2026. | FOTO: Composición
COMPARTIR

La temporada 2025 en Sporting Cristal no terminó como lo deseado, por ello para la próxima temporada decidieron incorporar a destacadas futbolistas. En las últimas horas, los celestes confirmaron la incorporación de Alessia Sanllehi.

Rodrigo Ureña no firmó renovación de contrato con Universitario.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña no llegó a un acuerdo con Universitario para renovar contrato: "Se acabó"

Alessia es una destacada jugadora que tiene presencia en la selección peruana y cumplió una gran temporada en Mannucci, donde fue una de las figuras del cuadro carlista.

Formó parte de las divisiones menores de Sporting Cristal, pero en el 2023 decidió dejar el cuadro celeste y firmar con Universitario de Deportes. Una medida que sorprendió a varios.

Alessia Sanllehi

Alessia volvió a Sporting Cristal tras tres temporadas.

"Nuestra canterana regresa luego de 3 temporadas, fortalecida y decidida a dejarlo todo por nuestros colores. ¡Bienvenida a casa, Alessia!", indicó el conjunto rimenes en sus redes sociales, compartiendo un emotivo video.

Alessia Sanllehi besó el escudo de Universitario

En la Noche Crema del 2023, Universitario presentó su equipo femenino. Cuando le tocó el turno a Alessia para ingresar al campo, la atacante de 22 años besó la camiseta del cuadro crema.

Alessia Sanllehi

Alessia Sanllehi besó la camiseta de Universitario.

Los equipos de Alessia Sanllehi

Alessia pasó por los siguientes equipos: Sporting Cristal, Universitario y Carlos A. Mannucci. La atacante realizó las divisiones menores en el cuadro celeste.

Además, fue campeona nacional y goleadora del torneo Conmebol Femenino en el 2018 y 2019. Destaca por su juego aéreo y efectividad cuando pisa el área.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Rodrigo Ureña no llegó a un acuerdo con Universitario para renovar contrato: "Se acabó"

  2. Se confirmó si Universitario romperá el mercado fichando a Gonzalo Nápoli y Matías Palavecino

  3. Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano