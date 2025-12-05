¿Alianza Lima dará el golpe en el mercado fichando a Santiago González? Esto es lo que se sabe

Alianza Lima mantiene el foco en superar los playoffs de la Liga 1, donde deberá enfrentar a Sporting Cristal y Cusco FC en su intento por obtener el cupo de Perú 2. En paralelo, la dirigencia ya trabaja en la planificación del plantel para la próxima temporada, y uno de los nombres que surgió recientemente fue el de Santiago González. Ahora, finalmente se reveló si el volante rimense podría llegar a Matute.

¿Alianza Lima dará el golpe en el mercado fichando a Santiago González?

Durante el programa 'Fútbol Como Cancha', el periodista Jean Martín Dueñas analizó los rumores que vinculaban al atacante argentino con un posible fichaje por Alianza Lima. En ese contexto, señaló que cualquier club puede mostrar interés en contratar al futbolista.

Sin embargo, Dueñas aclaró que, por ahora, lo único concreto es que González mantiene un contrato vigente con Sporting Cristal hasta finales de 2027. Además, precisó que el jugador no cuenta con una cláusula de rescisión.

Video: Fútbol Como Cancha

"En la mañana se venía tocando información que vinculaba a Santiago González con Alianza Lima. Cualquier club lo puede pretender, pero lo real es que tiene contrato vigente con Sporting Cristal por todo el 2027. Además, se había especulado que 'Santi' tiene una cláusula para rescindir y firmar por otro club, pero no es así, no tiene una cláusula prioritaria para quedar libre", reveló el comunicador.

Sporting Cristal no pretende desprenderse de Santiago González

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que el futbolista no posee una clausula de recisión en su contrato, por lo que si un club busca hacerse con su fichaje deberá negociar directamente con Sporting Cristal. Sin embargo, Dueñas señaló que lo han declarado intransferible.

"Cualquier club que quiera contratar al jugador, tiene que negociar directamente una transferencia con Sporting Cristal. Lo que me apuntan es que en el proyecto que está armando y consolidando Sporting Cristal, 'Santi' es intransferible", añadió.