0

Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario

Aunque muchos no lo crean, el actual entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, hizo un pedido controversial, ya que solicitó el fichaje de un exjugador de Alianza Lima que en su momento fue criticado.

Luis Blancas
Jorge Fossati pidió a criticado exjugador de Alianza para reforzar a Universitario en el Clausura 2025
Jorge Fossati pidió a criticado exjugador de Alianza para reforzar a Universitario en el Clausura 2025 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes es el actual tricampeón del fútbol peruano, pero para lograrlo ha tenido que reforzar su plantel a mediados del 2025. Es por eso que, tras finalizar el campeonato, se ha revelado que Jorge Fossati pidió a un criticado exjugador de Alianza Lima cuando aún estaba abierto el mercado de fichajes a mitad del año actual: Estamos hablando de Aldair Fuentes.

Jorge Fossati sigue negociando su contrato con Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Jorge Fossati pone nueva condición para renovar contrato con Universitario: "Quiere más..."

El criticado defensa con pasado en Alianza Lima que pidió Jorge Fossati

Aunque muchos no lo crean, el actual entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, hizo un pedido controversial, ya que solicitó el fichaje de un exjugador de Alianza Lima que en su momento fue criticado.

"A mí me gusta mucho cómo juega. Está lesionado en este momento. Fossati pidió a Aldair Fuentes para el Clausura del 2025. Por eso, en Universitario cuestionan algunas decisiones, porque terminaron trayendo a Santamaría en vez de Fuentes", reveló.

Esta afirmación por parte del comunicador es corroborada al 100% y es porque deja muchas sorpresas a la hora en que el conocido, también llamado 'Nono', pide nuevos jugadores.

Es importante mencionar que Aldair Fuentes fue criticado en su momento al regresar de Europa para jugar en Alianza Lima en la temporada 2022. Esto llevó a los hinchas a pedir su salida, ironizando que fue devuelto de Europa debido a su bajo rendimiento.

La continuidad de Jorge Fossati en Universitario todavía es un tema que se encuentra en papeles, pero no hay una firma concreta hasta que el técnico y la administración lleguen a un acuerdo en el sentido económico.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Conmebol confirmó la astronómica suma que ganó Alianza Lima por la Libertadores y Sudamericana

  2. Paolo Guerrero responde sin filtro sobre salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: "Agradecido..."

  3. Alianza Lima tomó fuerte decisión sobre Hernán Barcos luego de su heroico gol ante Cristal

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano