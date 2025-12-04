Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario
Aunque muchos no lo crean, el actual entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, hizo un pedido controversial, ya que solicitó el fichaje de un exjugador de Alianza Lima que en su momento fue criticado.
Universitario de Deportes es el actual tricampeón del fútbol peruano, pero para lograrlo ha tenido que reforzar su plantel a mediados del 2025. Es por eso que, tras finalizar el campeonato, se ha revelado que Jorge Fossati pidió a un criticado exjugador de Alianza Lima cuando aún estaba abierto el mercado de fichajes a mitad del año actual: Estamos hablando de Aldair Fuentes.
El criticado defensa con pasado en Alianza Lima que pidió Jorge Fossati
"A mí me gusta mucho cómo juega. Está lesionado en este momento. Fossati pidió a Aldair Fuentes para el Clausura del 2025. Por eso, en Universitario cuestionan algunas decisiones, porque terminaron trayendo a Santamaría en vez de Fuentes", reveló.
Esta afirmación por parte del comunicador es corroborada al 100% y es porque deja muchas sorpresas a la hora en que el conocido, también llamado 'Nono', pide nuevos jugadores.
Es importante mencionar que Aldair Fuentes fue criticado en su momento al regresar de Europa para jugar en Alianza Lima en la temporada 2022. Esto llevó a los hinchas a pedir su salida, ironizando que fue devuelto de Europa debido a su bajo rendimiento.
La continuidad de Jorge Fossati en Universitario todavía es un tema que se encuentra en papeles, pero no hay una firma concreta hasta que el técnico y la administración lleguen a un acuerdo en el sentido económico.
