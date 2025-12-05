Jorge Fossati responde sobre sus supuestas exigencias para seguir en Universitario: "Ya no..."

El tema de la continuidad de Jorge Fossati se viene agrandando con el paso de los días. A pesar de tener contrato por todo el 2026, el DT uruguayo estaría buscando una renovación del mismo con una mejora de beneficios. Su deseo es seguir en Universitario, pero si se va sabe que tiene varias opciones sobre la mesa.

Una de las últimas novedades llegó desde RPP Deportes. Según la periodista Andrea Closa, Jorge Fossati habría solicitado entrenar en el Estadio Monumental y no en Campo Mar, lugar donde normalmente entrena Universitario. No se entiende por qué la razón del pedido, pero lo relacionan con la lejanía del reciente deportivo y la comodidad del DT.

Tal parece que esta información llegó a los oídos de Jorge Fossati, que desde Uruguay se animó a desmentir. "Ya no saben que inventar, en cualquier momento van a afirmar que seguro le quiero sacar la U a la camiseta. Se ve que somos importantes, de lo contrario no mentirían tanto", contestó el 'Nono', según la información del periodista Tavo Serpa.

El futuro de Jorge Fossati en Universitario

Ya se reunieron en más de una oportunidad, pero no se sabe si lo que falta acordar es lo económico u otros puntos. La hinchada crema ya expresa su molestia en redes sociales, pues Jorge Fossati ya tenía contrato por todo el 2026. La directiva crema está contra el tiempo, pues quieren asegurar a su DT campeón antes que termine el año.

¿Qué equipos quieren contratar a Jorge Fossati?

Mientras ha venido trabajando con Universitario, han sonado fuertes rumores sobre ofertas de clubes. No solo desde Uruguay, sino también desde México de clubes como Necaxa y Pumas. Si en su momento dio un paso al costado en la U para dirigir a la Selección Peruana, no hay duda de que podría hacerlo nuevamente si recibe una oferta atractiva.