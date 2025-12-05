Diego Churín sorprende con mensaje de despedida de Universitario: "Fue un..."

La temporada 2025 terminó para Universitario con la obtención del tricampeonato nacional y ahora se enfoca en conseguir el ‘Tetra’ en el 2026. En ese sentido, comenzó con las salidas del plantel, consciente de que para lograr los objetivos necesita de importantes elementos en el terreno de juego.

Precisamente una de ellas fue la de Diego Churín, quien no continuará en el equipo crema para el próximo año. Su rendimiento no fue el esperado por los hinchas cremas que se ilusionaron con el ‘9’ extranjero. Ahora, lejos de la ‘U’, captó la atención de los cibernautas con una llamativa publicación.

Diego Churín y su sorpresiva publicación en redes sociales

"Fue un placer vestir la camiseta del club más grande del Perú, formar parte de este gran plantel, haber sido dirigido por Fabián y Jorge, de los cuales he aprendido mucho y de haber conocido grandes personas que aman y cuidan tanto al club como es el personal que ayuda todos los días y son tan parte como nosotros de la 39! Gracias Universitario, gracias Perú, gracias a todos por el apoyo ¡Y dale U!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Como puede verse en su post, aparece un video de los mejores momentos que tuvo en la ‘U’ durante la temporada 2025. Como era de esperarse, generó diversas reacciones por parte de los hinchas y usuarios en general. Asimismo, comentarios de despedida que captaron la atención.

Vale mencionar que los aficionados cremas entienden que la falta de gol ha sido uno de los principales problemas en las últimas temporadas en el equipo, por lo que las críticas hacia el atacante argentino aparecieron y fueron creciendo con los meses. Aunque su entrega en la cancha no era discutida, su falta de efectividad impacientó a la hinchada.

Diego Churín: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Diego Churín tiene un valor en el mercado actual de 75 mil €.