Carlos Zambrano sorprende con polémica respuesta cuando le preguntaron por Barcos: "Muy…"
El zaguero de Alianza Lima, Carlos Zambrano, llamó la atención con inesperada respuesta cuando le mencionaron a Hernán Barcos.
El 2025 terminó para Alianza Lima con muchos movimientos, pues se dieron sorpresivas salidas del equipo como la del delantero Hernán Barcos luego de cinco temporadas, lo que generó las diversas reacciones de los hinchas. Y es que para muchos, el popular ‘Pirata’ no debía salir del club blanquiazul.
La historia del experimentado atacante argentino en La Victoria terminó y el goleador se convirtió en un personaje viral en las redes sociales. En medio de esta situación, Carlos Zambrano fue consultado por su excompañero durante los entrenamientos que realizaba en el estadio de Matute.
Carlos Zambrano y su reacción sobre Hernán Barcos
De acuerdo a las imágenes compartidas por América Deportes, el ‘Kaiser’ se tomó un momento para conversar con los diversos medios de comunicación. Como era de esperarse, fue consultado por Hernán Barcos; sin embargo, no pudo responder pues fue retirado rápidamente por uno de los medios del club.
(Video: América Deportes)
“Ya me sacaron ya. Muy tarde me preguntaste. ¿Quieres la verdad o la mentira?", contestó el experimentado defensa nacional sonriendo mientras se alejaba de los periodistas que se encontraban en el lugar para recoger información.
Para muchos hinchas, el ‘Pirata’ es uno de los futbolistas más importantes que llegó al club blanquiazul en los últimos años, convirtiéndose en uno de los referentes del plantel; sin embargo, su historia en La Victoria llegó a su fin para tristeza de sus seguidores y los aficionados.
Hernán Barcos: Clubes donde jugó
- Racing Club - Argentina (2004)
- Guaraní - Paraguay (2005)
- Olmedo - Ecuador (2006)
- Estrella Roja - Serbia (2007)
- Huracán - Argentina (2008)
- Shanghái Shenhua - China (2009)
- Shenzhen Kaisa FC - China (2009)
- LDU - Ecuador (2010)
- Palmeiras - Brasil (2012)
- Gremio - Brasil (2013)
- Tianjin Jimmen Tiger - China (2015)
- Sporting Lisboa - Portugal (2015)
- Vélez Sarfield - Argentina (2016)
- LDU - Ecuador (2017)
- Cruzeiro - Brasil (2018)
- Atlético Nacional - Colombia (2019)
- Bashundhara Kings - Bangladesh (2020)
- Alianza Lima - Perú (2021 - 2025)
